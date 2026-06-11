  • 11.06.2026, 11:21:32
  • /
  • OTS0084

Nationalrat – SPÖ-Krainer: "Das ist ein Budget, das saniert"

Wien (OTS) - 

Nach der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer am Mittwoch folgte heute im Nationalrat die Debatte über die gestern vorgelegten Bundesfinanzgesetze 2027 und 2028. SPÖ-Budget- und -Finanzsprecher Jan Krainer sagte: "Das ist ein Budget, das saniert. Nach sieben Jahren unverantwortlicher Budgetpolitik, sieben Jahren ohne Gegenfinanzierung, wird es sieben Jahre dauern, um dieses Budget wieder in Ordnung zu bringen." Krainer betonte, dass es auch die FPÖ war, die ab 2018 damit angefangen hat, das Budget "strukturell kaputt" zu machen. ****

Diese Regierung habe von ihren Vorgängerregierungen "einen strukturell kaputten Haushalt" mit 23 Mrd. Euro Defizit übernommen; ihr erstes Budgetjahr habe die neue Regierung dann mit einem Defizit von 15 Mrd. Euro abgeschlossen, erläuterte Krainer.

Neben der Konsolidierung setze das Doppelbudget auf Investitionen und Verbesserungen, insbesondere in der Gesundheit, Pflege, Schule und Kindergärten, betonte Krainer, insgesamt werden die sozialen Sicherungssysteme abgesichert.

"Die Probleme sind so groß, dass jeder einen Beitrag leisten wird. Das haben wir gesagt, bevor wir in die Regierung gegangen sind", sagte Krainer. "Aber wir haben auch gesagt, wer mehr hat, wird einen höheren Beitrag leisten." Das sieht Krainer im Budget verwirklicht: "Die Banken, Konzerne und Besserverdienenden zahlen mehr als die Hälfte. Wenn die Reichen mehr als die Hälfte zahlen, das würde ich soziale Gerechtigkeit nennen." (Schluss) wf/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright