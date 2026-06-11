REMINDER Bilanz-Pressegespräch der PROPAK-Industrie mit Präsentation der Studie von EcoAustria, 15. Juni 2026, 10:00 Uhr

Wien (OTS) -

Hohe Arbeits- und Energiekosten, Bürokratie und wachsender internationaler Konkurrenzdruck setzen die industriellen Papierverarbeiter in Österreich (PROPAK) unter Druck.

EcoAustria-Direktorin Monika Köppl-Turyna präsentiert die neue Studie zu Herausforderungen und Wettbewerbssituation der PROPAK-Branche.

Wie verändern sich die wichtigsten Exportmärkte? Welche Wettbewerber gewinnen an Boden und welche Maßnahmen sind notwendig, um Produktion, Investitionen und Arbeitsplätze langfristig am Standort Österreich zu halten.

Wann : Montag, 15. Juni 2026, 10:00 Uhr

Wo : APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, nur nach Anmeldung

Ihre Gesprächspartner:

Marko Bill SCHUSTER, Fachverbandsobmann PROPAK

Monika KÖPPL-TURYNA, Direktorin EcoAustria

Arnold TAUTERMANN-BICHLER, stellv. Fachverbandsobmann PROPAK

Martin WIDERMANN, Geschäftsführer PROPAK

Bitte um Anmeldung, ob Sie vor Ort oder via Livestream teilnehmen.

Kontakt: Peter Sitte, [email protected], mobil +43 664 34 05 996