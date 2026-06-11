younion-Sportgewerkschaft: Emin Sulimani ist Cheftrainer des heurigen Proficamps

Wien (OTS) -

Am kommenden Montag startet das diesjährige younion-Proficamp für vereinslose Fußballprofis. Über einen Zeitraum von sechs Wochen erhalten die Teilnehmer:innen die Möglichkeit, unter professionellen Bedingungen zu trainieren, sich für Vereine im In- und Ausland zu empfehlen und sich optimal auf die kommende Saison vorzubereiten.

Erstmals findet das Camp am ÖFB Campus in der Seestadt statt. Damit steht den Spieler:innen eine der modernsten Infrastrukturen des österreichischen Fußballs zur Verfügung. Hochwertige Trainingsplätze, professionelle Betreuung, medizinische Versorgung, Regenerationsmöglichkeiten sowie Mannschaftstraining auf hohem Niveau schaffen ideale Voraussetzungen für den nächsten Karriereschritt.

Für die sportliche Leitung des Proficamps konnte die Sportgewerkschaft younion mit Emin Sulimani einen ehemaligen Bundesliga-Profi, der in den letzten Jahren auch erfolgreicher Trainer war, gewinnen. Nach seiner letzten Station beim SV Stripfing war Sulimani auf der Suche nach der passenden nächsten Aufgabe. Nun freut er sich auf seine neue Rolle beim Proficamp.

„Voller Vorfreude“

Sulimani bedankt sich bei der Sportgewerkschaft für das Vertrauen und die Möglichkeit, Teil des Projekts zu sein. „Mich freut es, dass ich dabei sein kann. Danke, dass mir die younion diese Chance gibt“, sagt der 39-Jährige. Nach einer längeren Phase ohne tägliche Arbeit am Trainingsplatz freue er sich besonders darauf, wieder in einen regelmäßigen Trainingsrhythmus zurückzukehren. „Ich bin voller Vorfreude, wieder am Platz zu sein.“

Dass das Proficamp eine wichtige Einrichtung für Spieler in Übergangsphasen ist, weiß Sulimani auch aus eigener Erfahrung. Während seiner aktiven Karriere war er selbst zwischenzeitlich vereinslos. „Das gehört zum Fußball dazu. Viele Spieler und Spielerinnen kommen irgendwann in diese Situation. Umso überragender ist es, dass es dieses Camp gibt und die Spieler und Spielerinnen nicht sich selbst überlassen sind.“

Klare Ziele

Besonders wertvoll sei aus seiner Sicht die Möglichkeit, über mehrere Wochen im Mannschaftsverband zu arbeiten. Individuelles Training könne vieles auffangen, ersetze aber nicht die tägliche Arbeit in einer Gruppe. „Es ist ein extremer Mehrwert für die Spielerinnen und Spieler, unter diesen Bedingungen im Mannschaftstraining arbeiten zu können. Das schafft man im individuellen Training oder in einer Kleingruppe nicht.“

Für die kommenden Wochen hat sich Sulimani klare Ziele gesetzt. Er wolle die Teilnehmer:innen körperlich und mental bestmöglich auf ihre nächsten Aufgaben vorbereiten. „Mein Ziel ist es, jeden und jede so gut in Form zu bringen, dass sie nach dem Camp nahtlos ins Mannschaftstraining ihres nächsten Vereins einsteigen und dort erfolgreich sein können.“

Auch Richard Windbichler, Thomas Hinum und Stephan Auer dabei

Dabei soll bewusst auf die unterschiedlichen Situationen der Teilnehmer:innen eingegangen werden. „Jede Sportlerin und jeder Sportler braucht etwas anderes. Deshalb ist mir die Kommunikation untereinander besonders wichtig. Nur wenn man ihre Bedürfnisse kennt, kann man sie bestmöglich unterstützen.“

Neben der körperlichen Verfassung spiele auch die mentale Stärke eine entscheidende Rolle. „Man muss mental stark sein, um auf die nächste Chance vorbereitet zu sein. Gleichzeitig erwarte ich mir von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Bereitschaft, für ihre Karriere alles zu geben.“

Unterstützt wird Sulimani von zwei Co-Trainern: Richard Windbichler schlägt nach einer internationalen Spielerkarriere mit Stationen in Südkorea, Skandinavien, Australien, China und den USA nun den Weg als Trainer ein und bringt wertvolle Erfahrungen aus unterschiedlichsten Fußballkulturen mit.

Erfolgsbilanz

Für Kontinuität sorgt Thomas Hinum als Co-Trainer, der das younion Proficamp seit Jahren begleitet und die Abläufe sowie die besonderen Anforderungen des Projekts bestens kennt. Organisatorisch verantwortlich ist auch heuer Stephan Auer .

Das younion Proficamp hat sich in den vergangenen Jahren als wichtige Anlaufstelle für vereinslose Profifußballer etabliert. Die Erfolgsbilanz spricht für sich: Rund 75 Prozent der Teilnehmer:innen fanden bereits kurz nach dem Camp einen neuen Verein, nach der darauffolgenden Wintertransferperiode waren es sogar rund 84 Prozent.

Pressekontakt zum Proficamp: David Obererlacher (0664/5491397)