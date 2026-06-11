- 11.06.2026, 09:34:02
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EINLADUNG: Pressekonferenz mit den Energiesprechern Laurenz Pöttinger, Alois Schroll, Karin Doppelbauer und Lukas Hammer
HEUTE, Donnerstag, 11. Juni 2026, 10.45 Uhr, Parlament, Auditorium – Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) jetzt beschließen
Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer
P r e s s e k o n f e r e n z
mit den Energiesprechern der Regierungsfraktionen Laurenz Pöttinger (ÖVP), Alois Schroll (SPÖ) und der Energiesprecherin Karin Doppelbauer (NEOS) sowie dem Energiesprecher der Grünen Lukas Hammer ein.
THEMA: EABG jetzt!
ZEIT: Donnerstag, 11. Juni 2026, 10.45 Uhr
ORT: Parlament, Auditorium, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien
Bitte Zeit für die Sicherheitskontrolle einplanen. Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis. Allgemeine Informationen zu den Zutrittsregeln für Medien sind hier https://www.parlament.gv.at/presse abrufbar. (Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
+43 1 401 10-4439 bzw.
+43 1 401 10-4432
http://www.oevpklub.at
SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: https://klub.spoe.at
NEOS Parlamentsklub
Telefon: 0676/4194951
E-Mail: [email protected]
Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]
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