Weltordnung. Weltunordnung. Weltneuordnung. – Coface lädt zur 23. Country Risk Conference

Wien (OTS) -

Die 23. Country Risk Conference steht mit dem Titel „Weltordnung. Weltunordnung. Weltneuordnung.“ ganz im Zeichen der großen globalen Veränderungen und ihrer Bedeutung für Österreich. „Wie wollen wir mit dem Umbruch und dem tiefgreifenden Wandel in der Welt umgehen? Was bedeuten die neuen globalen Machtstrukturen für Österreich und wie können wir Europa gestalten? Diesen Fragen wollen wir uns bei unserer diesjährigen CRC stellen“ , erklärt Dagmar Koch, Country Managerin Coface Österreich und Gastgeberin der Konferenz. Die CRC findet heuer am Mittwoch, 17. Juni im Apothekertrakt des Schloss Schönbrunn für geladene Gäste aus dem Wirtschafts- und Finanzwesen statt.

Die Keynote „Ist Europa zivilisatorisch gefährdet?“ spricht der langjährige ehemalige EU-Außenminister und Vize-Premierminister von Luxemburg Jean Asselborn. Die Geld- und Wirtschaftspolitik wird Nationalbankgouverneur Martin Kocher beleuchten und der Militärstratege des Österreichischen Bundesheers Christoph Göd wird mit „Die Welt aus den Fugen“ den Gästen eine geostrategische Analyse bieten.

Das Programm wird mit einem Risikoüberblick für Branchen und Länder vom Coface-Ökonomen für die DACH-Region Markus Kuger ergänzt. Bei der finalen Podiumsdiskussion „Weltwirtschaft vs. Wir sind Wirtschaft“ diskutieren unter der Moderation von Presse-Journalistin Eva Komarek Coface-Country Managerin Dagmar Koch, Michael Schütz, CFO der Prinzhorn Holding, Lisa Smith, Co-Founder und Chair of the Board bei Prewave, Claudia Beermann, Geschäftsführerin und CFO der iSi Automotive Holding und Alexander Mülhaupt, General Manager bei Roche Pharma Austria die Potenziale und Handlungsspielräume der heimischen Wirtschaft.

COFACE: FOR TRADE

Coface zählt seit 80 Jahren zu den weltweit führenden Unternehmen im Kredit- und Risikomanagement und unterstützt Firmen dabei, sich in einem unsicheren und volatilen Umfeld zurechtzufinden und zu wachsen. Unabhängig von Größe, Standort oder Branche bietet Coface ihren 100.000 Kunden in rund 200 Märkten umfassende Lösungen an: Warenkreditversicherung, Wirtschaftsauskünfte, Inkasso, Absicherung von Projektgeschäften. Tag für Tag setzen wir unser einzigartiges Know-how und Spitzentechnologie ein, um den Handel zu unterstützen – sowohl im Inland als auch auf Exportmärkten. Im Jahr 2025 beschäftigte Coface ~5.511 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von ~1,84 Milliarden Euro.