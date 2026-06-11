Präsident Stangl: „AK-Befragung zeigt, dass die Zufriedenheit mit den oberösterreichischen Spitälern äußerst gering ist“

Linz (OTS) -

Nur mehr 40 Prozent der befragten AK OÖ-Mitglieder sind mit den Spitälern in unserem Bundesland zufrieden, 23 Prozent können den Krankenhäusern gar nichts Positives mehr abgewinnen. Große Unzufriedenheit zeigt sich bei Menschen mit chronischen Erkrankungen. 29 Prozent sind mit den Spitälern unzufrieden. Das sind deutlich mehr als bei Patient:innen ohne chronische Beschwerden, wo dieser Anteil bei 19 Prozent liegt.

„ Es ist besorgniserregend, dass besonders chronisch Kranke am unzufriedensten mit dem Gesundheitssystem sind “, so AK-Präsident Andreas Stangl der die Landespolitik auffordert zu handeln. Denn 37 Prozent der im Auftrag der AK OÖ vom IFES-Institut Befragten haben eine dauerhafte Krankheit oder ein chronisches Gesundheitsproblem. Bei 17 Prozent davon ist deshalb eine regelmäßige Behandlung notwendig. Besonders betroffen von chronischen Erkrankungen sind Personen, deren Einkommen nicht ausreicht (55 Prozent).

Zudem sind 38 Prozent jener Personen, deren Einkommen nicht ausreicht, mit den Spitälern unzufrieden. Im Vergleich dazu liegt die Unzufriedenheit bei den Menschen, die sehr gut von ihrem Einkommen leben können, bei 14 Prozent.

Wartezeiten sind ein zentrales Problem: Rund die Hälfte der Befragten (55 Prozent) fühlt sich von langen Wartezeiten in der Krankenhaus-Ambulanz betroffen. Fast die Hälfte der Befragten (46 Prozent), die in den letzten beiden Jahren einen OP-Termin hatten, haben länger als drei Monate auf diesen gewartet.

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