Trends am Telekom-Markt unverändert: klassische Telefonie geht zurück, Datenverbrauch steigt, Marktanteilsgewinne für kleinere Anbieter

Wien (OTS) -

„Rund 23.510 Millionen Minuten telefonierten die Österreicher:innen im Jahr 2025 über die klassischen Fest- und Mobilnetze, das sind 2,5 Prozent weniger als im Jahr 2024“, gibt Dr. Klaus M. Steinmaurer, Geschäftsführer der RTR für den Fachbereich Telekommunikation und Post, aktuelle Marktzahlen für das Jahr 2025 bekannt und ergänzt: „1.128 Millionen Gesprächsminuten entfielen 2025 auf Festnetze, 22.381 Gesprächsminuten auf Mobilnetze. Kompensiert wird der Rückgang bei der klassischen Telefonie durch die verstärkte Nutzung von Messengerdiensten. Wir telefonieren also nicht weniger, sondern nur mit anderen Features.“

Datenverbrauch steigt von Jahr zu Jahr weiter

Der Datenverbrauch legte im Jahresvergleich mit 2024 um rund 9 Prozent zu und betrug per Ende 2025 insgesamt 12.693 Petabyte. 7.173 Petabyte wurden über festes Breitband, 5.520 Petabyte über mobiles Breitband verbraucht. „Ein Ende des Anstiegs ist nicht abzusehen – zusätzliche starke Treiber sind jetzt natürlich auch KI-Anwendungen. Spannend, welche Höhen der Datenverbrauch in den nächsten Jahren erreichen wird“, sagt Steinmaurer.

Bereits 18,8 Prozent Marktanteil für die kleineren Mobilfunkanbieter

A1 mit einem Marktanteil von 36,2 Prozent, Magenta mit 24,9 Prozent und Drei mit 20,1 Prozent belegen per Ende 2025 im Ranking der Marktanteile (in SIM-Karten) naturgemäß die Plätze eins bis drei. „Allerdings wird der Wind am Mobilfunkmarkt rauer: Die kleineren Anbieter steigerten ihren Marktanteil von 18,0 Prozent im Jahr 2024 auf 18,8 Prozent im Jahr 2025. Auf den Plätzen 4 und 5 liegen HoT mit 9,9 Prozent und spusu mit 5,5 Prozent Marktanteil. Spannend wird, wie YELLLOW, das vor kurzem gelaunchte Mobilfunkpaket der Post, von den Nutzer:innen angenommen wird, und sich auf die Entwicklung der Marktanteile auswirkt“, so Steinmaurer abschließend.

Die aktuellen Daten zum Telekommunikationsmarkt sind unter folgendem Link https://www.rtr.at/telekom-monitor-2025 auf der Website der RTR veröffentlicht. Die Daten zu den Grafiken sind im Open Data Bereich auf der Website der RTR abrufbar.

Über die RTR

Die „Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH“ (RTR) steht zu 100 Prozent im Eigentum des Bundes. Ihre Kernaufgaben sind die Förderung des Wettbewerbs auf dem Medien-, Telekommunikations- und Postmarkt sowie die Erreichung der im KommAustria- und Telekommunikationsgesetz definierten Ziele. Sie wird von zwei Geschäftsführern geleitet und ist in die beiden Fachbereiche „Telekommunikation und Post“ (Klaus M. Steinmaurer) sowie „Medien“ (Wolfgang Struber) gegliedert. Als Geschäftsstelle unterstützt sie die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria), die Telekom-Control-Kommission (TKK) und die Post-Control-Kommission (PCK). Weitere Informationen sind unter www.rtr.at veröffentlicht.