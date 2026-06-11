FCG zum Welttag gegen Kinderarbeit: Kinder brauchen Bildung statt Arbeit und echte Zukunftschancen!

Wien (OTS) -

Anlässlich des Welttags gegen Kinderarbeit am 12. Juni macht die Fraktion Christlicher Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter (FCG) im ÖGB darauf aufmerksam, dass in vielen Regionen dieser Welt nach wie vor Kinder als Arbeitskräfte eingesetzt werden. Dadurch wird gegen die international gültigen Kinderrechte im Rahmen der UN-Kinderrechtskonvention verstoßen.

„140 Millionen Kinder arbeiten, statt in die Schule zu gehen. Sie sollten nicht schuften, sondern spielen, lernen und ihre Zukunft gestalten können. Kinderarbeit raubt jungen Menschen Chancen, Zuversicht und Perspektiven“, betont FCG-Generalsekretär Michael Schediwy-Klusek. Die FCG beteiligt sich daher an der internationalen Kampagne gegen Kinderarbeit, um die dramatische Situation stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und deutlich zu machen, dass Kinderarbeit ein unhaltbarer Zustand ist.

„Für uns in der FCG ist das eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und der christlichen Verantwortung. Kinder dürfen nicht arbeiten müssen, um den Lebensunterhalt ihrer Familien zu sichern. Sie brauchen Sicherheit, Gesundheit, Unterstützung und echte Zukunftschancen“, so Schediwy-Klusek.

Die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter der FCG fordern daher verstärkte internationale Anstrengungen zur Bekämpfung von Kinderarbeit sowie Investitionen in Bildung und soziale Absicherung. Nur so kann sichergestellt werden, dass Kinder weltweit ihre Kindheit leben und ihr Potenzial entfalten können.