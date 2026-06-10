WiG feierte mit Jede*r für Jede*n – Fest der Begegnung Inklusion und Vielfalt im Wiener Rathaus

Wien (OTS) -

Vielfalt und Begegnungen von zahlreichen Menschen mit und ohne Behinderungen standen im Mittelpunkt beim Jede*r für Jede*n – Fest der Begegnung der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, das mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm im Arkadenhof des Wiener Rathauses stattgefunden hat. „Das Fest der Begegnung bringt Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen und zeigt eindrucksvoll, dass Wien eine Stadt für alle ist“, so Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport. Auch Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, war von der regen Teilnahme und vom Angebot vor Ort beeindruckt. „Ich freue mich sehr, dass so viele Wiener*innen unserer Einladung gefolgt sind und im Sinne unseres Mottos ‚Jede*r für Jede*n‘ gemeinsam gefeiert haben. Besonders schön war zu sehen, wie Begegnungen und das Miteinander bei diesem Fest gelebt wurden.“

Programm voller Highlights mit Information, Bewegung, Workshops und kreativen Mitmach-Angeboten

Das Jede*r für Jede*n – Fest der Begegnung sorgte mit einem vielfältigen Programm für beste Stimmung bei den Besucher*innen. Von Klettern, Balancieren, Tischtennis und Jonglieren über Boccia und Blindenschach bis hin zum Basteln von Steckenpferden war für die ganze Familie etwas dabei. Auf der Bühne gab es einen gelungenen Mix aus Musik, Zirkuskunst, inklusivem Yoga sowie Theater. Ergänzend dazu informierten Expert*innen über Bewegung, Ernährung sowie Wohlbefinden und vermittelten hilfreiche Tipps zum Umgang mit Hitze in der Stadt. Außerdem luden Workshops dazu ein, Line Dance und Nordic Walking auszuprobieren. Besonders beeindruckend war die interaktive Ausstellung „HANDS UP – Erlebnis Stille on Tour!“, die hörende Menschen behutsam in den Alltag gehörloser Menschen entführte. Zahlreiche Wiener Organisationen, die für und mit Menschen mit Behinderungen arbeiten, sowie Wiener Selbsthilfegruppen präsentierten ihre Angebote vor Ort und standen Interessierten für Gespräche und Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung setzte auf ein inklusives Miteinander: Damit möglichst viele Menschen unbeschwert teilnehmen konnten, standen Festengel für Orientierung und Unterstützung vor Ort bereit. Zusätzlich erleichterten Dolmetsch-Angebote, Informationen in Einfacher Sprache, eine Induktionsanlage und Sauerstofftankstelle den Besuch beim Jede*r für Jede*n – Fest der Begegnung.

Mehr über Jede*r für Jede*n und weitere Fotos finden Sie auf wig.or.at/jeder-fuer-jeden.