  • 10.06.2026, 15:33:03
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Naturhistorisches Museum Wien: "Proud to be part: Regenbogenparade" am Samstag, dem 13. Juni 2026

LGBTQIA+-Fahne vor blauem Himmel
Wien (OTS) - 

Das Naturhistorische Museum Wien freut sich, zum 150. Geburtstag erstmals offizieller Partner der "Vienna Pride" zu sein, die heuer ihr 30-jähriges Bestehen feiert.

Seit ihrer Premiere 1996 setzt die Parade ein Zeichen für Gleichstellung und Menschenrechte. Zu diesen Jubiläen öffnet das NHM Wien am Samstag, dem 13. Juni 2026, sein Dach und lädt ein, die legendäre Regenbogenparade von oben mit direktem Blick auf die Wiener Ringstraße zu betrachten.

Feiern wir gemeinsam die Errungenschaften der LGBTQIA+-Community und rufen zugleich dazu auf, den Einsatz für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung fortzusetzen!

Genießen Sie diesen bunten Tag mit Ihren Lieblingsmenschen bei fabelhafter Aussicht und einem kühlen Getränk!

Samstag, 13. Juni 2026
Hier finden Sie buchbare Timeslots um 11.00, 12.00, 13.00 und 14.00 Uhr.
Zum Preis von Ꞓ 22,- wird zusätzlich ein Eintrittsticket für das Museum benötigt. Getränke sind im Ticketpreis inkludiert, dies umfasst 0,25 l Sekt & 0,5 l Limonade. Leitungswasser ist verfügbar.

Rückfragen & Kontakt

Naturhistorisches Museum Wien

Mag. Irina Kubadinow
Leiterin Presse & Öffentlichkeitsarbeit, Pressesprecherin
Tel.: +43 (1) 521 77-410 | [email protected]

Mag. Klara Vakaj
Pressereferentin
Tel.: +43 (1) 521 77-626 | [email protected]

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