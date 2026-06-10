  • 10.06.2026, 15:12:02
  • /
  • OTS0200

Samariterbund zum Doppelbudget: Sparen ersetzt keine Reformen

Kostenwahrheit, Sanitätergesetz und Zivildienstreform bleiben zentrale Zukunftsfragen des Gesundheitssystems

Wien (OTS) - 

Die budgetäre Situation erfordert Einsparungen – daran besteht kein Zweifel. Für den Samariterbund steht aber ebenso fest: Notwendige Reformen im Rettungswesen dürfen nicht länger aufgeschoben werden. Nur mit den richtigen Weichenstellungen lassen sich Versorgungssicherheit und finanzielle Stabilität im Gesundheitssystem langfristig gewährleisten.

„Gerade weil die budgetären Spielräume begrenzt sind, ist keine Entscheidung zu treffen, der falsche Weg“, mahnt Wolfgang Dihanits, stv. Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes.

Besonders dringlich ist aus Sicht des Samariterbundes eine Neuaufstellung der Finanzierung des Rettungswesens. Dihanits betont: „Wir fordern seit Langem eine Befreiung der Rettungsorganisationen von der Mineralölsteuer. Gleichzeitig müssen die Tarife – allen voran jene der ÖGK – endlich die Kostensteigerung abdecken. Immer mehr fordern, bei sinkenden Abgeltungen, passt nicht.“

Notwendige Weichenstellungen bleiben aus

Auch die Reform des Sanitätergesetzes lässt weiterhin auf sich warten. „Ein modernes Rettungswesen braucht zeitgemäße gesetzliche Rahmenbedingungen. Die Diskussion wird seit Jahren geführt, konkrete Fortschritte bleiben jedoch aus“, so Dihanits.

Handlungsbedarf sieht der Samariterbund zudem in der Wehr- und Zivildienstfrage. „Die Empfehlungen der Wehrdienstkommission liegen auf dem Tisch. Planungssicherheit für die Rettungsorganisationen muss endlich geschaffen werden. Weitere Verzögerungen helfen niemandem und kosten“, bringt es Dihanits auf den Punkt.

Für den stv. Bundesgeschäftsführer ergibt sich daraus ein klares Bild: „Ob Finanzierung, Sanitätergesetz oder Zivildienstreform – bei den zentralen Zukunftsfragen des Rettungswesens bleibt die Politik säumig. Die Herausforderungen sind bekannt, viele Lösungen liegen längst auf dem Tisch. Was fehlt, sind die notwendigen Entscheidungen.“

Rückfragen & Kontakt

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Franziska Springer
Telefon: Mobil +43 664 88 94 88 35
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.samariterbund.net

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ARB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Arbeiter Samariter Bund Österreichs

Rückfragen & Kontakt

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
Franziska Springer
Telefon: Mobil +43 664 88 94 88 35
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.samariterbund.net

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright