  • 10.06.2026, 14:38:46
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SPÖ-Muchitsch: Unterstützungsfonds für Alleinerziehende bringt mehr Sicherheit für Kinder und Eltern

Wien (OTS) - 

„Mit dem heute im Nationalrat beschlossenen Unterstützungsfonds für Alleinerziehende schaffen wir eine wichtige Hilfe für Familien in schwierigen Lebenslagen“, erklärt SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. Gerade Frauen tragen nach Trennungen oft die Hauptlast. Der neue Fonds greift, wenn Unterhalt, Unterhaltsvorschuss oder Hinterbliebenenleistungen ausbleiben. „Wenn Unterhalt nicht bezahlt wird oder nicht bezahlt werden kann, dürfen nicht Kinder und Alleinerziehende die Leidtragenden sein“, so Muchitsch. ****

Vorgesehen ist eine monatliche Leistung von 240 Euro, die 12-mal jährlich, bei Halbwaisen 14-mal jährlich, ausbezahlt wird. Zusätzlich wird eine Starthilfe von bis zu 4.000 Euro für gewaltbetroffene Alleinerziehende in akuter Notsituation geschaffen.

„Wer Kinder großzieht, verdient Unterstützung und nicht zusätzliche Sorgen. Mit diesem Beschluss sorgen wir für mehr Fairness und soziale Sicherheit“, betont Muchitsch. „Rund 7.500 Personen ohne Unterhalt, 1.500 nach Gewalterfahrungen und 3.850 Halbwaisen profitieren von dieser Maßnahme. Insgesamt unterstützen wir damit über 12.000 Kinder und Jugendliche“, so Muchitsch. Das Volumen beträgt rund 35 Millionen Euro pro Jahr. (Schluss) eg/lw

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