Georg Schöppl als Vorstandssprecher der Österreichischen Bundesforste wiederbestellt

Purkersdorf (OTS) -

Der Aufsichtsrat der Österreichische Bundesforste AG hat in seiner gestrigen Sitzung Mag. Georg Schöppl (59) für eine weitere Funktionsperiode als Vorstandssprecher sowie als Vorstand für Finanzen und Immobilien der Österreichischen Bundesforste bestätigt. Mit der Wiederbestellung setzt das Gremium auf Kontinuität an der Spitze des Unternehmens und stärkt den eingeschlagenen Kurs, der für nachhaltige Waldbewirtschaftung, Klimaschutz und wirtschaftliche Stabilität sorgt.

„Mit Georg Schöppl bleibt eine erfahrene Führungspersönlichkeit an der Spitze der Bundesforste, die das Unternehmen maßgeblich geprägt und mittels einer konsequent umgesetzten Diversifizierungsstrategie erfolgreich weiterentwickelt hat. Die Ergebnisse der letzten Geschäftsjahre zählen durchwegs zu den besten der Unternehmensgeschichte“, betont Aufsichtsratsvorsitzender DI Gerhard Mannsberger.

Schöppl ist seit November 2022 Vorstandssprecher der Österreichischen Bundesforste und verantwortet bereits seit 2007 unter anderem die Bereiche Finanzen, Immobilien und Erneuerbare Energie. Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Andreas Gruber (58), der seit Ende 2022 für Forstwirtschaft und Naturschutz zuständig ist, hat er die Position des Unternehmens als größter Naturraummanager des Landes weiter geschärft. Im Zentrum ihrer strategischen Arbeit steht insbesondere das Jahrhundertprojekt der Bundesforste, der Umbau der Wälder hin zum „Wald der Zukunft“, der besser an die veränderten klimatischen Bedingungen angepasst ist.

„Der Umbau des Waldes zu einem arten- und strukturreichen, resilienten Ökosystem bleibt die wichtigste Aufgabe der Bundesforste, die sie bereits seit Jahren verfolgen. Möglich machen das die Erträge des Kerngeschäfts Forst/Holz, die nachhaltige Entwicklung des Geschäftsbereichs Immobilien sowie der Ausbau der erneuerbaren Energien“, so Mannsberger.

„Ich freue mich über das Vertrauen des Aufsichtsrats und darauf, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit dem engagierten Team der Bundesforste weiterzugehen. Angesichts großer Herausforderungen – vom Klimawandel über die nachhaltige Nutzung unserer natürlichen Ressourcen bis hin zu wirtschaftlichen Unsicherheiten in geopolitisch angespannten Zeiten – ist unser Auftrag wichtiger denn je“, so Georg Schöppl.

Die neue Funktionsperiode des Vorstandssprechers und Vorstands für Finanzen und Immobilien beginnt Mitte April 2027 und läuft für fünf Jahre bis 2032.

Über die Österreichischen Bundesforste

Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf AG) sind das Naturunternehmen Österreichs. Seit über 100 Jahren pflegen, schützen und bewirtschaften sie die natürlichen Ressourcen des Landes – Wälder, Seen und Berge – im Sinne der Nachhaltigkeit und mit Fokus auf kommende Generationen. Mit 850.000 Hektar sind die Bundesforste der größte Naturraumbewirtschafter des Landes. 10 % der Staatsfläche, darunter 74 der größeren Seen, und 15 % der Waldfläche sind ihnen anvertraut. Wirtschaftlich agiert das Unternehmen in den Geschäftsfeldern Forst- und Holzwirtschaft, Jagd und Fischerei, Immobilien, Dienstleistungen und Erneuerbare Energien. Das zentrale Leitprinzip ist dabei die Nachhaltigkeit. Ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Interessen werden laufend bewertet und bestmöglich ausgeglichen. Den Herausforderungen der Klimakrise begegnen die Bundesforste mit einer aktiven Waldbewirtschaftung unter dem Motto „Wald der Zukunft“. Denn ein nachhaltig bewirtschafteter Wald ist den künftigen ökologischen und gesellschaftlichen Anforderungen am besten gewachsen. Die ÖBf AG steht im Alleineigentum der Republik und beschäftigt österreichweit 1.062 (Stand: 31.12.2025) Mitarbeiter*innen in 14 Forst- und Nationalparkbetrieben sowie in der Unternehmensleitung mit Sitz in Purkersdorf im Wienerwald (NÖ).