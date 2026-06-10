Rat auf Draht: Wie wichtig Fitness für die Psyche ist

Wien (OTS) -

Sportliche Betätigung ist nicht nur für den Körper gut, sondern hilft bei psychischer Belastung - auch und ganz besonders bei Kindern und Jugendlichen. Darauf wird immer in den Beratungsgesprächen von Rat auf Draht hingewiesen. „Bewegung und Sport bieten Jugendlichen zahlreiche Vorteile für Körper und Geist. Sie helfen, Stress abzubauen, das Selbstwertgefühl zu stärken, soziale Fähigkeiten zu entwickeln und psychischen Erkrankungen vorzubeugen“, erklärt Birgit Satke, Leiterin des Beratungsteams von Rat auf Draht, die mit ihrem Team die wichtigsten Facts zum Thema Sport und Psyche zusammengetragen hat.

Stressabbau

Körperliche Aktivität führt zur Ausschüttung von Endorphinen, sogenannten „Glückshormonen“, die Stress reduzieren und die Stimmung verbessern können. „Das hilft Jugendlichen, mit schulischem Druck, Prüfungsstress oder persönlichen Problemen besser umzugehen und fördert ein allgemeines Gefühl des Wohlbefindens“, so Satke.

Soziale Kontakte

Sportliche Aktivitäten, besonders im Verein oder in der Gruppe, fördern soziale Kompetenzen. Teamsportarten fördern Zusammenarbeit, Teamgeist und die Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren. Jugendliche lernen, aufeinander zu achten, sich gegenseitig zu unterstützen, zu respektieren und gemeinsame Ziele zu verfolgen. Außerdem lernen Kinder und Jugendliche durch Sport neue Menschen kennen und knüpfen Freundschaften.

Förderung des Selbstwertgefühls

“Durch sportliche Erfolge und das Erreichen persönlicher Ziele erleben Jugendliche Selbstwirksamkeit. Das fördert ein positives Selbstbild und stärkt das Selbstvertrauen”, sagt Satke.

Vorbeugung psychischer Erkrankungen

Regelmäßige Bewegung und Sport können das Risiko für psychische Erkrankungen wie Depressionen oder Angststörungen senken. Gerade in herausfordernden Lebensphasen (z.B. Pubertät, Schule, etc.) kann sportliche Betätigung einen wichtigen Ausgleich bieten.

Besserer Schlaf

Jugendliche, die sich regelmäßig bewegen, schlafen in der Regel besser. Ausreichender Schlaf ist wiederum wichtig für die seelische Stabilität und das Wohlbefinden.

Gesundheitsförderung:

Bewegung und Sport stärken das Herz-Kreislauf-System und fördern die körperliche Entwicklung.

Konzentrations- und Leistungssteigerung

Bewegung verbessert die Durchblutung des Gehirns, was die Konzentration, das Gedächtnis und die Leistungsfähigkeit in der Schule positiv beeinflussen kann.

Förderung von Routinen und Struktur

Und last, but not least: Regelmäßige sportliche Aktivitäten geben Jugendlichen einen geregelten Tagesablauf und helfen dabei, Motivation und Disziplin zu entwickeln.

„Die Empfehlung zu mehr Bewegung und Sport in unseren Beratungsgesprächen kann daher nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch das psychische Wohlbefinden und die sozialen Fähigkeiten von Jugendlichen nachhaltig fördern und ist ein wirksamer Weg, um viele Herausforderungen des Kindes- und Jugendalters besser zu meistern“, erklärt Satke.

Laufaktion heuer zugunsten von Rat auf Draht

Aus diesem Grund findet die bekannte Laufaktion „Jeder Meter zählt“ von SOS-Kinderdorf diesmal zugunsten von Rat auf Draht statt. Dabei geht es nicht darum, besonders schnell zu sein, sondern sich gemeinsam zu bewegen und etwas Gutes tun. Die Läufer:innen suchen sich Sponsor:innen, die pro gelaufenen Kilometer (oder gelaufener Runde) einen Betrag spenden. Mitmachen können Schulen, Vereine und alle, die sich gerne engagieren möchten. Die gesammelten Spenden kommen zur Feier des 10. Geburtstags von „Jeder Meter zählt“ diesmal Rat auf Draht zugute. Damit soll ein starkes Zeichen für Kinder und Jugendliche gesetzt und dazu beitragen werden, dass junge Menschen mit Rat auf Draht auch weiterhin eine Anlaufstelle haben, die ihnen zuhört, sie stärkt und schützt. Mehr Infos unter: https://www.sos-kinderdorf.at/helfen-sie-mit/schule-kindergaerten/jeder-meter-zahlt