SPÖ-Schatz: Rekord-Frauenbudget ist starker Erfolg für Frauen in Österreich

Wien (OTS) -

„Das Frauenbudget wird in den Jahren 2027 und 2028 auf 55,3 Millionen Euro steigen und erreicht damit den höchsten Stand in der Geschichte Österreichs. Das ist ein großer Erfolg für Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und die SPÖ“, zeigt sich SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz erfreut. Gerade in Zeiten, in denen überall gespart werde, sei diese Erhöhung um 61 Prozent ein starkes Signal. „Es zeigt: Die Bundesregierung lässt Frauen nicht allein. Wir investieren dort, wo Unterstützung gebraucht wird – bei Schutz, Beratung und Chancengleichheit“, betont Schatz. ****

Mit dem Rekordbudget werden Frauen- und Mädchenberatungsstellen gestärkt, die jedes Jahr rund 200.000 Beratungen leisten. Gleichzeitig wird der Schutz von Frauen vor Gewalt weiter abgesichert. „Jede dritte Frau in Österreich erlebt im Laufe ihres Lebens Gewalt. Deshalb ist es so wichtig, dass Frauenhäuser, Schutzunterkünfte und Beratungsangebote verlässlich finanziert werden“, betont Schatz.

Auch die Gleichbehandlungsanwaltschaft und die Gleichbehandlungskommission werden gestärkt. „Frauen müssen sich darauf verlassen können, dass sie Unterstützung bekommen, wenn sie Diskriminierung oder Ungleichbehandlung erleben“, so die Abgeordnete.

Für Schatz steht fest: „Dieses Rekordbudget trägt eine klare sozialdemokratische Handschrift. Es ist ein starkes Bekenntnis zu mehr Gleichstellung, mehr Schutz und mehr Unterstützung für Frauen in Österreich.“(Schluss) eg/bj