Sonnenkraft im Rampenlicht: Wien Energie nimmt Photovoltaikanlage am Dach des VBW-Musicaltheaters Ronacher in Betrieb

Wien (OTS) -

Nur wenige Monate nach der Wiener Staatsoper wird nun ein weiteres bedeutendes Theaterhaus der Stadt zum Sonnenkraftwerk: Wien Energie nimmt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Musicaltheaters Ronacher der Vereinigten Bühnen Wien (VBW), einem Unternehmen der Wien Holding, in Betrieb. Insgesamt 122 Module mit 55 kWp versorgen das renommierte Musicalhaus ab sofort mit wertvollem Ökostrom. Die gewonnene Energie wird direkt vor Ort für die Haustechnik und Gangbeleuchtung genutzt und sorgt so künftig für noch nachhaltigere Musicalerlebnisse.

„Das Rathaus, die Staatsoper und nun auch das Ronacher: Wiens historische Dächer werden Schritt für Schritt zu Solarkraftwerken. Damit zeigen wir eindrucksvoll, dass Kulturinstitutionen, Denkmalschutz und moderne Energieversorgung in Wien kein Widerspruch sind. Mit diesen smarten maßgeschneiderten Modulen ermöglichen wir eine effiziente Selbstversorgung. Mit der neuen PV-Anlage am Ronacher betreibt Wien Energie bereits über 550 PV-Anlagen“, so Ulli Sima, Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke. Die Vereinigten Bühnen Wien und Wien Energie sind Solarpartnerinnen und unterstützen die Sonnenstrom-Offensive der Stadt Wien mit dem Ziel, bis 2030 800 MWp Sonnenstrom zu erreichen.

„Solarpaneele, die die Welt bedeuten: Das Ronacher zeigt eindrucksvoll, dass Klimaschutz und kulturelles Erbe Hand in Hand gehen können. Das traditionsreiche Theater wird zur Bühne für die Energiewende. Jede neue Sonnenstromanlage – auch auf den Dächern historischer Gebäude – stärkt Wiens Energieunabhängigkeit und bringt uns dem Ziel einer klimaneutralen Stadt einen Schritt näher“, sagt NEOS Wien Energiesprecher Stefan Gara.

Die von Wien Energie geplante und errichtete Anlage am Dach des Ronacher ist nur aus der Vogelperspektive sichtbar. Mit Blick auf das Stadtbild und den Denkmalschutz des im 19. Jahrhundert errichteten Theaterhauses, wurde zudem der Wechselrichter direkt in eine Vertiefung des Flachdachs platziert, sodass dieser von umliegenden Gebäuden aus nicht sichtbar ist. „Bei bestehenden und vor allem denkmalgeschützten Häusern sind besondere Anforderungen in der Anlagenplanung und -errichtung zu beachten. So auch bei der neuen PV-Anlage des Ronacher, mit der wir moderne, klimafreundliche Technologie in ein weiteres historisches Wiener Gebäude integrieren konnten“, erklärt Alma Kahler, Geschäftsführerin von Wien Energie.

Die Photovoltaikanlage am Dach des Ronacher reiht sich an eine Vielzahl von Anlagen ein, die in Kooperation zwischen Wien Energie und Wien Holding entstanden sind. Darunter finden sich Photovoltaikanlagen am Großmarkt Wien, im Hafen Freudenau oder auch am Dach der Therme Wien.

Lokale Energiequellen für weltberühmtes Musicaltheater

Die Photovoltaikanlage ist für das Musicaltheater Ronacher nicht der erste Schritt hin zu einer nachhaltigen Energieversorgung: Bereits seit 2024 ist das kulturträchtige Theaterhaus an das Fernkältenetz von Wien Energie angeschlossen. Seitdem wird das Ronacher mit einer umgerechneten Kühlleistung von rund 120 herkömmlichen Klimageräten modern und umweltschonend klimatisiert. Durch den Anschluss an die Fernkälte sinkt der Energiebedarf des Hauses für die Klimatisierung um rund die Hälfte.

„Die VBW arbeiten konsequent daran, ihre Produktionen nachhaltiger zu gestalten, sei es durch modulare Bühnenbilder, recycelte oder wiederverwendete Stoffe und Materialien oder den Anschluss an die Fernkälte der Wien Energie. Die neue Photovoltaikanlage ermöglicht ab sofort ein noch nachhaltigeres Musicalerlebnis“, so Karin Ramser, Geschäftsführerin der Wien Holding.

Als zweites Musicalhaus der Vereinigten Bühnen Wien (VBW), hat das Ronacher nach dem Raimund Theater zudem das Österreichische Umweltzeichen durch das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft erhalten. Der Zertifizierungsprozess des dritten Hauses der VBW, das Theater an der Wien, hat bereits begonnen.

Franz Patay, Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen Wien: „Die Anbindung an die Fernkälte und die Photovoltaikanlage sind weitere Schritte, die Umweltziele der Stadt Wien zu unterstützen und Nachhaltigkeit, Ökologie und den bewussten Umgang mit Ressourcen mit unserem Anspruch zu vereinen, Musiktheater auf höchstem Niveau auf die Bühne zu bringen. Die Auszeichnung mit dem Österreichischen Umweltzeichen bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Mehr Unabhängigkeit durch Solarkraft

Damit Wien langfristig unabhängig in der Stromversorgung wird, treibt die Stadt gemeinsam mit Wien Energie den Ökostrom-Ausbau voran. In Wien liegt der Fokus auf den Dächern der Stadt durch den Ausbau der Solarkraft. Patricia Davis, Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Innere Stadt sagt: „Die Ereignisse der vergangenen Jahre zeigen, dass es nicht nur aus Gründen des Umweltschutzes geboten ist, auf erneuerbare Energie zu setzen. Erneuerbare Energie ist auch ein wichtiger Schritt weg vom Welthandel mit seinen Preissprüngen, die Wirtschaft und Konsumenten unter Druck setzen, hin in Richtung Energieautarkie und Verlässlichkeit. Als Bezirk sagen wir daher mit Freude: "Bühne frei für die neuen Solarpaneele.“

Josef Taucher, SPÖ-Klubvorsitzender und Vorsitzender des Unterausschusses Wiener Stadtwerke ergänzt: „Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist weit mehr als eine technische Notwendigkeit – er ist unser Versprechen für ein lebenswertes, unabhängiges Wien. Jeder Schritt weg vom Gas ist ein Schritt hin zu einer sicheren und leistbaren Zukunft für die Menschen in unserer Stadt. Wien zeigt vor, wie eine Weltmetropole mit Herz und Vision auf Nachhaltigkeit umsattelt. Bis 2030 soll saubere Sonnenenergie in einem Viertel aller Wiener Haushalte Einzug halten. Wir verfolgen diesen Weg konsequent. Bereits heute erzeugen rund 17.600 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 325 Megawattpeak sauberen Strom und versorgen umgerechnet über 91.000 Haushalte. Die neue Anlage auf dem Dach des Ronachers beweist dabei eindrucksvoll: In Wien reichen sich Tradition und Innovation die Hand, um gemeinsam Großes für den Klimaschutz zu erreichen.“

Ökostrom-Ausbau von Wien Energie

Wien Energie treibt den Ausbau von erneuerbaren Anlagen massiv voran und konnte ihr Ökostrom-Portfolio im Jahr 2025 dabei so stark erweitern wie noch nie zuvor. Rund 70 neue Photovoltaikanlagen errichtete das Unternehmen allein im letzten Jahr und betreibt somit mittlerweile über 550 PV-Anlagen. Besonders im dicht bebauten Stadtgebiet bieten PV-Anlagen auf Dächern eine effiziente Möglichkeit direkt in der Stadt nachhaltig und unabhängig Strom zu erzeugen. Neben dem Spatenstich für ein neues Wasserkraftwerk und dem weiteren Ausbau der Windkraft schloss Wien Energie 2025 auch den Erwerb aller Anteile des heimischen Ökostrom-Pioniers ImWind ab. Gemeinsam verfügen Wien Energie und ImWind jetzt über 900 Megawatt Leistung Ökostrom und können damit umgerechnet den Strombedarf von mehr als 950.000 Wiener Durchschnittshaushalten decken. Auch bei den Windparks geht der Ausbau unaufhörlich weiter. Bereits im Sommer 2026 werden gleich zwei große neue Windparks in Loidesthal II und Ebreichsdorf in Betrieb genommen. Bis 2040 ist ein Ausbau der gesamten Erneuerbaren-Leistung von Wien Energie auf 2.800 Megawatt geplant.

Bildmaterial: https://wienenergie.at/media-43