WB-Graf: Doppelbudget bringt wichtige Schritte zur Entlastung von Betrieben

Wien (OTS) -

Der Österreichische Wirtschaftsbund begrüßt die im Doppelbudget verankerten Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Mit der Senkung der Lohnnebenkosten um einen Prozentpunkt, der Einführung der Aktivpension und dem Industriestrombonus werden zentrale Forderungen umgesetzt, für die sich der Wirtschaftsbund mit Nachdruck eingesetzt hat. Das 200-Millionen-Euro-Konjunkturpaket für wirtschaftliche Aktivmaßnahmen setzt darüber hinaus ein wichtiges Signal für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer und schafft zusätzliche Impulse für Wachstum und Investitionen.

„Die Senkung der Lohnnebenkosten ist ein entscheidender Schritt für unseren Standort. Sie entlastet die Betriebe, schafft Spielraum für Investitionen und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs im internationalen Vergleich. Damit sichern wir Wohlstand und Beschäftigung auch für die nächste Generation“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf.

Entlastung für Betriebe, Anreize für Leistung

Rund zwei Milliarden Euro aus den Konsolidierungsmaßnahmen werden gezielt in die Senkung der Lohnnebenkosten investiert. Dadurch wird der Faktor Arbeit entlastet und Unternehmen erhalten mehr Möglichkeiten, in Innovation, Wachstum und Arbeitsplätze zu investieren. „Jeder Schritt zur Senkung der Lohnnebenkosten stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts und gibt den Betrieben den nötigen Spielraum, um Arbeitsplätze zu schaffen und langfristig zu sichern“, betont Graf.

Auch die Einführung der Aktivpension ist ein wichtiger Schritt zu mehr Leistungsgerechtigkeit. „Wer länger arbeitet oder auch in der Pension weiterhin einen Beitrag leistet, soll künftig deutlich mehr Netto vom Brutto haben. Davon profitieren jene, die mehr leisten, ebenso wie unsere Betriebe, denen erfahrene Fachkräfte länger erhalten bleiben“, so Graf.

Industriestrombonus stärkt Wettbewerbsfähigkeit

Positiv bewertet Graf auch den Industriestrombonus. „Leistbare Energiepreise sind ein zentraler Standortfaktor für unsere Industrie. Der Industriestrombonus ist daher ein wichtiger Hebel, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen zu sichern und die gesamte Wertschöpfungskette zu stärken – von den Zulieferbetrieben bis hin zu den Dienstleistungsunternehmen“, erklärt Graf. Davon profitieren der gesamte Wirtschaftsstandort sowie tausende Arbeitsplätze in Österreich.

„Mit diesem Doppelbudget werden zentrale Anliegen unserer Betriebe umgesetzt. Jetzt dürfen wir nicht stehen bleiben: Österreich braucht konsequente Entlastungen, einen radikalen Bürokratieabbau und einen klaren Kurs für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Nur so schaffen wir wieder Raum für Leistung, Unternehmertum und sichere Arbeitsplätze“, so Graf abschließend.