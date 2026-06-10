APG: Ohne Netze kann sich das Potenzial der Erneuerbaren nicht entfalten

Wien (OTS) -

„Das Gelingen der Energiewende wird im Stromnetz entschieden. Ein leistungsfähiges Stromnetz ist die Grundvoraussetzung für die Integration weiterer Erneuerbarer in das Stromsystem. Das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) hilft dem Netzausbau, weil es Genehmigungsverfahren beschleunigt und eine höhere Auslastung des Bestandsnetzes ermöglicht. Leistungsstarke Stromnetze sind die Grundlage für die Integration der Erneuerbaren,“ so Gerhard Christiner, APG-Vorstandssprecher.

Bei APG liegen mehr als über 20.000 MW Netzzugangsanfragen von erneuerbaren Anlagen und Batteriespeicher vor. „Aktuell scheitern oder verzögern sich diese Investitionsvorhaben, weil zu wenig Netzkapazitäten verfügbar sind. Die erneuerbaren Projekte sind bereits in der Pipeline, brauchen aber schnellere Genehmigungsverfahren. Mit dem Ausbau der überregionalen Stromnetze würde sich der Anschluss erneuerbarer Erzeugungsanlagen deutlich beschleunigen und die Dekarbonisierungsziele Österreichs in greifbare Nähe rücken. Das Stromnetz ist der Blutkreislauf unseres Energiesystems. Ohne leistungsfähige Netze können erneuerbare Energien ihr volles Potenzial nicht entfalten“, so Christiner.

Es ist höchste Zeit für einen Schulterschluss aller Beteiligten. Es geht nicht um Detailfragen, sondern um das große Ganze: Die Energiewende, die Versorgungssicherheit, die Wettbewerbsfähigkeit und die erfolgreiche Dekarbonisierung Österreichs. Das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz muss rasch beschlossen werden.“

Über Austrian Power Grid (APG)

Als unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber verantwortet Austrian Power Grid (APG) die sichere Stromversorgung Österreichs. Mit unserer leistungsstarken und digitalen Strominfrastruktur, sowie der Anwendung von State-of-the-art-Technologien integrieren wir die erneuerbaren Energien und reduzieren somit die Importabhängigkeit, sind Plattform für den Strommarkt, schaffen Zugang zu preisgünstigem Strom und bilden so die Basis für einen versorgungssicheren sowie zukunftsfähigen Wirtschafts- und Lebensstandort. Das APG-Netz erstreckt sich auf einer Trassenlänge von etwa 3.500 km, welches das Unternehmen mit einem Team von rund 1.000 Spezialist:innen betreibt, instand hält und laufend den steigenden Anforderungen der Elektrifizierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie anpasst. Über die Steuerzentrale in Wien wird ein Großteil der insgesamt 67 Umspannwerke, die in ganz Österreich verteilt sind, remote betrieben. Auch 2025 lag die Versorgungssicherheit, dank der engagierten Mitarbeiter:innen, bei 99,99 Prozent und somit im weltweiten Spitzenfeld. Unsere Investitionen in Höhe von 680 Millionen Euro 2026 (2025:595 Mio., 2024: 440 Mio., 2023: 490 Mio. Euro) sind Wirtschaftsmotor und wesentlicher Baustein für die Erreichung der Energieziele Österreichs. Insgesamt wird APG bis 2034 rund 9 Milliarden Euro in den Netzaus- und Umbau investieren.