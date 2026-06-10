AVISO PK 19.6.2026, 10 Uhr: das mumok lädt zur PK der Ausstellung "Terminal Piece"

Wien (OTS) -

Mit den Worten „Ich musste dieses Werk schaffen, weil es nicht geschrieben werden konnte“ fasste die Künstlerin, Aktivistin und Schriftstellerin Kate Millett den drängenden Impuls hinter ihrer Installation Terminal Piece zusammen. Dieser Ansatz dient als Ausgangspunkt für die gleichnamige Ausstellung und ist wegweisend für die Entwicklung des kommenden Programms im mumok.

Terminal Piece gliedert sich – ähnlich einem Theaterstück – in mehrere Akte und setzt sich mit unterschiedlichen Formen des Betrachtens auseinander. Werke aus der mumok Sammlung werden dafür in einen Dialog mit neu konzipierten Arbeiten gesetzt. Über die Ausstellung hinweg werden die eigene körperliche Wahrnehmung und Aufmerksamkeit untersucht.

Den Prolog auf der Eingangsebene zur fünf Stockwerken umfassenden Ausstellung gestaltete die deutsche Bühnen- und Kostümbildnerin Anna Viebrock als große Bühne für die Kunst und deren Betrachter*innen. Auf 700 m² werden Werke aus der mumok Sammlung in einem außergewöhnlichen Setting von 21. Juni bis 30. September bei freiem Eintritt gezeigt.

TERMIN PRESSEKONFERENZ:

Freitag, 19.6.2026, 10 Uhr

mit: Fatima Hellberg (Generaldirektorin mumok und Kuratorin der Ausstellung), Lukas Flygare (Co-Kurator der Ausstellung), Anna Viebrock (Bühnenbildnerin), u.a.

Wir bitten um Akkreditierung unter: [email protected]

TERMIN ERÖFFNUNG:

Eröffnungstag: Samstag, 20.6.2026, 14–20 Uhr

Unter der Leitung des Künstlers Michael Kleine wird der große Eröffnungstag dem Entdecken und Mitgestalten gewidmet. Neben regelmäßigen Führungen durch die Ausstellungen erwartet die Besucher*innen ein vielfältiges Programm mit Workshops, musikalischen Beiträgen und zahlreichen weiteren partizipativen Formaten.

Besondere Highlights sind der Workshop poppets mit der Künstlerin Birke Gorm, Live-Siebdruck mit der Viadukt Siebdruckwerkstatt, eine Präsentation von Kostümen aus dem Fundus des Volkstheaters sowie gemeinsames Blumenkranzbinden. Wir freuen uns auf das gemeinsame Entdecken, Ausprobieren und Feiern.

Der Eintritt zu den Ausstellungen und allen Programmpunkten ist am Tag der Eröffnung frei.

