ernte.dank.festival. macht Wiener Heldenplatz zum Ackerland

Wien (OTS) -

Im September verwandelt sich der Wiener Heldenplatz wieder in eine pulsierende Arena der heimischen Blas- und Brassmusik, Kulinarik, Land- und Forstwirtschaft. Besucher:innen jeden Alters erwartet ein vielfältiges Programm: vom Umzug der Nostalgietraktoren und modernster Erntegeräte zu Top-Liveacts auf der Hauptbühne und Mitmachstationen, bei denen Natur und Landwirtschaft hautnah erlebt werden.

Infotainment für die ganze Familie

Der Bildungscampus bietet Wissen zum Anfassen. Fachleute vermitteln spannende Einblicke rund um Natur, Wald, Feld und Tier. Entspannung bietet der Erholungswald oder der Barfuß-Fühlpfad, der zum Erkunden verschiedener Holzmaterialien einlädt. Wer mehr Action will, kann sich in der Hüpfburg austoben. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Auf dem Bäuerinnen- und Bauernmarkt gibt es regionale Köstlichkeiten zum Probieren und Mitnehmen. Wiener Heurige schenken feine Weine aus der Region aus und österreichisches Bier darf ebenfalls nicht fehlen. Zahlreiche kulinarische Stände mit Spezialitäten aus allen Bundesländern sorgen für Genussvielfalt und laden zum Verweilen ein.

Unterhaltung auf höchstem Niveau

Eine kurze Auszeit vom Trubel bietet eine Gondelfahrt auf 40 Meter Höhe. Von dort eröffnet sich ein atemberaubender Blick auf das Geschehen am Heldenplatz und die Wiener Innenstadt aus einer ungewöhnlichen Perspektive. Brasspop vom Feinsten liefern die Desperate Brasswives, gefolgt von den Poxrucker Sisters, die Samstagabend für „Herzklopfn“ am Heldenplatz sorgen. Am Sonntag spielen die Alpenländer Musikanten, die Kaiser Musikanten und Brassaranka ordentlich auf und sorgen für beste Stimmung, Tanzlaune und einen schwungvollen Ausklang.

Buntes Programm an beiden Festtagen

Am Samstag, 12. September, startet das Fest ab 10:00 Uhr mit Blasmusik, einer Landmaschinen-Schau, Trachtenmodenschau, Bieranstich und Live-Musik.

Am Sonntag, 13. September, geht es weiter mit Nostalgie bei der Oldtimer-Traktorenschau und dem Frühschoppen. Höhepunkt am zweiten Festtag sind der Erntesegen mit Dompfarrer Toni Faber und der Erntedank-Umzug.

Über das ernte.dank.festival.

Bereits zum dritten Mal veranstaltet das Ökosoziale Forum Österreich & Europa im Herzen Wiens das größte Fest der heimischen Land- und Forstwirtschaft. Das ernte.dank.festival. zeigt die Vielfalt der österreichischen Kulinarik und Kultur. Es lädt zum An- und Begreifen der heimischen Land- und Forstwirtschaft ein. Bäuerinnen und Bauern, Expert:innen aus der Wissenschaft sowie Praktiker:innen aus der Lebensmittelproduktion vermitteln Einblicke in die Leistungen der Branche. Der Eintritt ist frei.

Über das Ökosoziale Forum Österreich & Europa

Das Ökosoziale Forum ist ein Think-Tank mit dem Ziel, Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialverantwortung gleichwertig in der Politik und Gesellschaft zu verankern. Auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse erarbeiten die Expert:innen des Ökosozialen Forums Empfehlungen für eine nachhaltige Wirtschafts-, Umwelt- und Gesellschaftspolitik.

Fotos zum Download (kostenfrei): bit.ly/erntedankfestival25 (Copyright: Ökosoziales Forum/Praxmarer oder Ökosoziales Forum/Pöhlmann)

ernte.dank.festival. 2026

Bereits zum dritten Mal veranstaltet das Ökosoziale Forum Österreich & Europa im Herzen Wiens das größte Fest der heimischen Land- und Forstwirtschaft. Das ernte.dank.festival. zeigt die Vielfalt der österreichischen Kulinarik und Kultur. Es lädt zum An- und Begreifen der heimischen Land- und Forstwirtschaft ein. Bäuerinnen und Bauern, Expert:innen aus der Wissenschaft sowie Praktiker:innen aus der Lebensmittelproduktion vermitteln Einblicke in die Leistungen der Branche. Der Eintritt ist frei.

Datum: 12.09.2026, 10:00 Uhr - 13.09.2026, 18:00 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Heldenplatz

Heldenplatz

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.erntedankfestival.at