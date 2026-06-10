  • 10.06.2026, 10:05:34
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AVISO PK 17.6.2026, 10 Uhr: das mumok lädt zur PK der Ausstellung "Tolia Astakhishvili, Figure of the Child"

Tolia Astakhishvili I would like to return and say I am back and it's nice on the other side, 2026 Collage mit Fotografien von Maka Sanadze, Digitaldruck auf Holz 46,6 x 36,2 cm © Tolia Astakhishvili
Wien (OTS) - 

Tolia Astakhishvilis Figure of the Child ist die erste museale Einzelausstellung der Künstlerin. Sie vereint architektonische Interventionen, Installationen, Gemälde, Zeichnungen und Bewegtbild und zeigt neben einer Vielzahl neu konzipierter Arbeiten und Kollaborationen auch Werke aus der mumok Sammlung. Die Faszination der Künstlerin für die „Figur des Kindes“ umfasst nicht nur die besondere geistige und gestalterische Autonomie, die Kindern zu eigen ist, sondern auch ihre Verletzlichkeit und ihre tiefgreifende Abhängigkeit von anderen. Von dieser Spannung ausgehend entfaltet sich die Ausstellung zu einer umfassenderen Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, aber auch den Grenzen von Empathie.

TERMIN PRESSEKONFERENZ:
Mittwoch, 17.6.2026, 10 Uhr
mit: Fatima Hellberg (Generaldirektorin mumok und Kuratorin der Ausstellung), Manuela Ammer (Co-Kuratorin der Ausstellung), Tolia Astakhishvili (Künstlerin)
Wir bitten um Akkreditierung unter: [email protected]

TERMIN ERÖFFNUNG:
Eröffnungstag: Samstag, 20.6.2026, 14–20 Uhr
Unter der Leitung des Künstlers Michael Kleine wird der große Eröffnungstag dem Entdecken und Mitgestalten gewidmet. Neben regelmäßigen Führungen durch die Ausstellungen erwartet die Besucher*innen ein vielfältiges Programm mit Workshops, musikalischen Beiträgen und zahlreichen weiteren partizipativen Formaten.

Besondere Highlights sind der Workshop poppets mit der Künstlerin Birke Gorm, Live-Siebdruck mit der Viadukt Siebdruckwerkstatt, eine Präsentation von Kostümen aus dem Fundus des Volkstheaters sowie gemeinsames Blumenkranzbinden. Wir freuen uns auf das gemeinsame Entdecken, Ausprobieren und Feiern.

Der Eintritt zu den Ausstellungen und allen Programmpunkten ist am Tag der Eröffnung frei.

Rückfragen & Kontakt

mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
Mag. Katharina Murschetz (Leitung)
Telefon: +43-1-52500-1400

Mag. Katharina Kober
Telefon: +43-1-52500-1309

[email protected]

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Vorschau Bild von Tolia Astakhishvili I would like to return and say I am back and it's nice on the other side, 2026 Collage mit Fotografien von Maka Sanadze, Digitaldruck auf Holz 46,6 x 36,2 cm © Tolia Astakhishvili [Bild, 577.66KB]

mumok Museum Moderner Kunst

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