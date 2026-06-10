AQ Austria veröffentlicht Jahresbericht 2025

Wien (OTS) -

Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) hat ihren Jahresbericht 2025 veröffentlicht. Der Bericht dokumentiert die zentralen Entwicklungen, Verfahren und Projekte des vergangenen Jahres und gibt einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten der Agentur zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität im österreichischen Hochschulraum.

Im Jahr 2025 schloss die AQ Austria insgesamt 149 Begutachtungsverfahren ab. Damit verzeichnete die Agentur gegenüber dem Vorjahr einen weiteren Anstieg der Verfahrenszahlen. Die Verfahren umfassten Akkreditierungen, Audits, Evaluierungen sowie Begutachtungen im nationalen und internationalen Kontext.

Ein bedeutender Schwerpunkt lag auf der Weiterentwicklung der externen Qualitätssicherung. Mit der Einführung der neuen Akkreditierungsverordnungen wurden Verfahren flexibler gestaltet und stärker an die jeweiligen Rahmenbedingungen angepasst. Ziel ist es, Qualitätssicherungsverfahren effizient und gleichzeitig qualitätsorientiert durchzuführen.

Zu den Meilensteinen des Berichtsjahres 2025 zählt der erfolgreiche Abschluss des ersten Auditzyklus an allen österreichischen Pädagogischen Hochschulen. Damit wurden die Qualitätsmanagementsysteme sämtlicher Pädagogischer Hochschulen in Österreich durch nationale und internationale Expert*innen begutachtet und zertifiziert. Die Erfahrungen aus diesem Prozess bilden eine wichtige Grundlage für eine Analyse und die weitere Entwicklung der Qualitätssicherung im Hochschulsektor.

Auch die internationale Dimension der Qualitätssicherung gewann weiter an Bedeutung. Die AQ Austria führte mehrere Verfahren nach dem European Approach für gemeinsame Studienprogramme durch und unterstützte damit die zunehmende Vernetzung europäischer Hochschulen im Rahmen von Hochschulallianzen und transnationalen Studienangeboten (Joint Programmes).

Inhaltlich setzte die Agentur 2025 wichtige Akzente in den Bereichen wissenschaftliche und künstlerische Integrität, Anerkennung non-formal und informell erworbener Kompetenzen sowie Digitalisierung. Die AQ Austria begleitete Hochschulen auch beratend bei aktuellen Herausforderungen und positionierte sich zugleich als zentrale sektorenübergreifende Plattform für Austausch, Vernetzung und Wissenstransfer.

„Die Entwicklungen des Jahres 2025 zeigen, dass Qualitätssicherung heute weit über die Durchführung einzelner Verfahren hinausgeht. Sie bedeutet, Hochschulen in ihrer Weiterentwicklung zu begleiten, internationale Kooperationen zu unterstützen und auf neue Herausforderungen im Hochschulbereich flexibel zu reagieren“, so Jürgen Petersen, Geschäftsführer der AQ Austria.

Der Jahresbericht 2025 verdeutlicht die Rolle der AQ Austria als nationale Qualitätssicherungsagentur und Kompetenzzentrum für Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung. Er zeigt zugleich, wie die Agentur gemeinsam mit Hochschulen, Studierenden, Expert*innen und weiteren Stakeholdern an der Weiterentwicklung des österreichischen Hochschulsystems arbeitet.

Der vollständige Jahresbericht 2025 steht ab sofort auf der Website der AQ Austria zur Verfügung oder ist über folgenden Link direkt abrufbar: AQ Austria Jahresbericht 2025