  • 10.06.2026, 10:02:03
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  • OTS0058

Erwachsenenbildung braucht frische Impulse! AK Oberösterreich fordert mehr Unterstützung bei Wunsch nach Weiterbildung

PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - 

Der rasante technologische Fortschritt erfordert ständiges Dazulernen. Allerdings fällt dabei die Unterstützung seitens der Politik gering aus. Daher braucht es auch in budgetär angespannten Zeiten nachhaltige bildungspolitische Maßnahmen. Bei einer

Pressekonferenz
am Dienstag, 16. Juni 2026, um 10 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, präsentieren wir Ihnen unter dem Titel

Erwachsenenbildung braucht frische Impulse!
AK Oberösterreich fordert mehr Unterstützung
bei Wunsch nach Weiterbildung

einen Überblick über die größten Herausforderungen im Bereich der Erwachsenenbildung und die AK-Vorschläge, um Weiterbildung attraktiv und leistbar zu machen. Als Gesprächspartner stehen Ihnen Präsident Andreas Stangl und der Leiter der Abteilung Bildung und Kultur Mag. Gerhard Hofer, MBA zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz.

Erwachsenbildung braucht frische Impulse! AK Oberösterreich fordert mehr Unterstützung bei Wunsch nach Weiterbildung

Seminarraum 3, 5. Stock

Datum: 16.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich
Volksgartenstraße 40
4020 Linz
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Hans Promberger
Telefon: +43 (0)50/6906-2161
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at

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[Dienstag, 16.06.2026, 10:00]

Arbeiterkammer Oberösterreich

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