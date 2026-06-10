Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG): Beschleunigung durch Tempolimit?

Wien (OTS) -

Zur aktuellen Diskussion um das EABG ordnet der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) ein und weist auf einen grundlegenden Widerspruch im Entwurf hin: Während das Gesetz mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien ermöglichen soll, bleibt die vorgesehene Zielarchitektur hinter den bisherigen Ambitionen Österreichs zurück.

„Ein Senken der Messlatte macht nicht schneller. Entscheidend sind adäquate Ziele und ein verbindlicher Mechanismus, um diese auch zu erreichen. Beides fehlt im vorliegenden Entwurf“ , sagt EEÖ-Geschäftsführerin Martina Prechtl-Grundnig.

Besonders kritisch bewertet der EEÖ, dass die im Gesetz angeführten Ausbauziele in einzelnen Bundesländern teilweise bereits heute erreicht sind. „Wer bereits Erreichtes als Ziel festschreibt, tritt auf der Stelle, statt zu beschleunigen. Das ist kein Gaspedal für die Energiewende, sondern ein Tempolimit. So formulierte Ziele schaffen keine Dynamik, sondern laden zum Zurücklehnen ein“ , so Prechtl-Grundnig.

Bisherige energie- und klimapolitische Ambitionen werden so aufgegeben

Auch das gesamtstaatliche Ziel bleibt hinter jenem Ausbaupfad zurück, den Österreich mit dem Nationalen Energie- und Klimaplan (NEKP) selbst nach Brüssel gemeldet hat. Die vorgesehene Zielarchitektur gibt damit bisherige energie- und klimapolitische Ambitionen auf, betont der EEÖ.

Dabei zeigen aktuell in den Projektpipelines befindliche Projekte, dass die NEKP-Ziele umsetzbar wären. Doch die bis 2030 in Genehmigungsverfahren steckenden Projekte werden durch das EABG bisher nicht wesentlich beschleunigt. Klar sei aber: sie würden die Zielerreichung gewährleisten. Die Regierung müsse deshalb dringend die passenden Rahmenbedingungen setzen. Das EABG in seiner jetzigen Form tue das nicht.

Einzelne positive Maßnahmen vorhanden, aber großer Wurf steht aus