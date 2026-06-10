„Eine neue Welt“: Wiener Hilfswerk zeichnet Gewinner*innen des österreichweiten Kreativwettbewerbs für Menschen mit Behinderungen aus

Wien (OTS) -

160 Teilnehmer*innen aus ganz Österreich nahmen dieses Jahr beim 24. Kreativwettbewerb – unter dem Motto „Eine neue Welt“ – der Hilfswerk Nachbarschaftszentren teil. Die Preisverleihung fand gestern in Anwesenheit von Stadträtin Veronica Kaup-Hasler und TU-Rektor Jens Schneider im Prechtlsaal der Technischen Universität Wien statt.

Wien, 10.6.2026 – Beim diesjährigen Kreativwettbewerb des Wiener Hilfswerks konnten künstlerisch aktive Menschen mit Behinderungen ihre Kunstwerke – Bilder, Collagen, Skulpturen oder Installationen – einreichen. Die Ausstellung der insgesamt 117 Kunstwerke fand von 4. bis 8. Mai im SkyDome des Wiener Hilfswerks statt, gestern wurden im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung die Gewinner*innen gekürt. Für musikalische Unterhaltung sorgte die steirische Band „Mundwerk“. Mit mehr als 200 Gästen aus den Reihen der teilnehmenden Künstler*innen stieß die Veranstaltung auf eine Rekordresonanz und unterstrich die große Bedeutung des Kreativwettbewerbs für Menschen mit Behinderungen.

„Kunst schafft Freiräume, in denen wir Zukunft neu denken können. Die Künstler*innen dieses Wettbewerbs fordern uns heraus, vertraute Blickwinkel zu verlassen, eröffnen neue Perspektiven und zeigen, wie Vielfalt zur Stärke unserer Gesellschaft wird. Gerade darin liegt die gesellschaftliche Kraft von inklusiver Kunst: Diese künstlerischen Visionen und Entwürfe sind inspirierend und geben Orientierung für das Zusammenleben von morgen“, zeigt sich Stadträtin Veronica Kaup-Hasler begeistert.

„Eine neue Welt“: Inklusive Utopien in der Kunst

Unter dem Motto „Eine neue Welt“ rückt der diesjährige Kreativwettbewerb des Wiener Hilfswerks Perspektiven in den Mittelpunkt, die im gesellschaftlichen Alltag oft zu wenig Beachtung finden. In einer Zeit vielfältiger Herausforderungen kann Kunst neue Denk- und Erfahrungsräume eröffnen und den Blick auf Menschen, Themen und Lebensrealitäten erweitern. Gerade Künstler*innen mit Behinderungen bringen dabei ungewöhnliche, berührende und inspirierende Sichtweisen ein. Ihre Werke laden ein, vertraute Grenzen zu hinterfragen und neue Welten zu entdecken – mit Kreativität, Vielfalt und gegenseitigem Verständnis.

„Kunst und Kultur müssen für alle Menschen zugänglich sein. Unser Kreativwettbewerb inspiriert seit 24 Jahren Menschen mit Behinderungen, ihre Talente und Sichtweisen einem breiten Publikum zu präsentieren. Die diesjährigen Arbeiten zum Motto „Eine neue Welt“ zeigen eindrucksvoll, wie Kunst neue Perspektiven eröffnen und Denkräume schaffen kann – bis hin zu mutigen Utopien für unsere Gesellschaft. Ich gratuliere allen Gewinner*innen herzlich und danke den Künstler*innen, die mit ihren Werken unseren Blick auf die Welt bereichern“, freut sich Karin Praniess-Kastner, Präsidentin des Wiener Hilfswerks im Rahmen des Events.

Paradies, Picknick im Grünen, Moderne Siedlungen: Freude bei den Gewinner*innen

Die Teilnehmer*innen Florian Lattenmayer („Paradies“), Astrid Büchler („Picknick im Grünen“) und Bennu Ceren Cevik („Moderne Siedlung“) überzeugten die Jury – bestehend aus Univ.-Prof. Jan Svenungsson und Mag.art. Henriette Leinfellner (beide Universität für angewandte Kunst), Dr. Astrid Peterle (Chefkuratorin MQ Wien), Reinhard Sandhofer (Künstler), Isabella Essl (Direktorin Zero Project Inclusive Arts) und Franziska Maderthaner (Künstlerin). Die prämierten Werke beeindruckten durch ihre kreative Eigenständigkeit und Ausdruckskraft. Besonders gewürdigt wurden Arbeiten, die unterschiedliche Interpretationen zulassen und gesellschaftliche Fragen aufwerfen. In ihrer Ambivalenz zwischen Faszination und Irritation, zwischen dystopischen und hoffnungsvollen Perspektiven, spiegeln die ausgezeichneten Werke eindrucksvoll das Wettbewerbsthema „Eine neue Welt“ wider.

Der Kreativwettbewerb wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und des Fonds Soziales Wien, aus Mitteln der Stadt Wien sowie umgesetzt mit freundlicher Unterstützung der TU Wien.

Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und rund 1.100 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks werden gefördert vom Fonds Soziales Wien aus Mitteln der Stadt Wien. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at

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