FPÖ – Darmann: „Syrischer Terror-Gefährder spaziert zum Passamt, während Karner untätig zuschaut!“

Wien (OTS) -

FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann äußerte heute scharfe Kritik an ÖVP-Innenminister Karner. Wie „exxpress“ berichtete, erhalte ein rechtskräftig verurteilter syrischer Terrorist, der sich in seiner Heimat einer radikal-islamistischen Gruppierung angeschlossen hatte, durch eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes eine erneute Chance auf die österreichische Staatsbürgerschaft.

„Die einfache und alles entscheidende Frage lautet: Was macht dieser Mann eigentlich noch in Österreich? Es ist ein Schildbürgerstreich der Sonderklasse. Da sitzt jemand wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Gefängnis, bekommt vom Staatsschutz eine negative Gefährdungsprognose ausgestellt, schwänzt völlig ungeniert diese ohnehin völlig sinnbefreiten Deradikalisierungsprogramme und darf seinen Asylstatus trotzdem behalten“, kritisierte Darmann.

Der Syrer lebe seit 2014 in Österreich und sei trotz seiner Verurteilung und zahlreicher Auffälligkeiten – darunter ein Waffenverbot und die Weigerung, Frauen die Hand zu geben – nie abgeschoben worden. Stattdessen werde der Fall nun durch die gerichtlichen Instanzen gereicht.

„Wie absurd ist es eigentlich, dass ein hochgradiger Gefährder durch die Gerichtsbürokratie hindurchgereicht wird, von Instanz zu Instanz und wieder zurück, und in der Zwischenzeit spaziert dieser Herr auf freiem Fuß durch unser Land? Österreich macht sich unter dieser Verlierer-Koalition international völlig lächerlich. Wo ist denn der angebliche Hardliner Karner in dieser Angelegenheit? Die ÖVP versagt Tag ein, Tag aus auf ganzer Linie und stolpert von einer leeren Ankündigung in den nächsten traurigen Einzelfall“, so der freiheitliche Sicherheitssprecher.

Für die FPÖ sei das Verhalten der Volkspartei an Heuchelei nicht zu überbieten. Erst kürzlich hat die ÖVP einen freiheitlichen Antrag abgelehnt, der einen generellen Stopp der Verleihung von Staatsbürgerschaften an Asylwerber gefordert hatte.

Abschließend stellte Darmann klar: „Genau jene ÖVP, die sich immer als die harte Faust in der Asyl- und Migrationspolitik aufspielt, winkt in der Realität alles durch. Diese Sicherheitsversager rund um Karner, Gödl und Co sind direkt dafür verantwortlich, dass unsere Heimat jeden Tag unsicherer wird und wir eine importierte Gewalt- und Islamisierungswelle erleben. Wer Terroristen den roten Teppich zum österreichischen Pass ausrollt, hat jeden Anspruch auf Regierungsverantwortung verwirkt. Wir Freiheitliche fordern den sofortigen Entzug des Asylstatus und die umgehende Abschiebung dieses Gefährders!“