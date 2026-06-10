Erst Kastrationspflicht ignoriert, dann ganze Katzenfamilie abgeschoben!

Salzburg/OÖ (OTS) -

"Wir staunten nicht schlecht, als wir kürzlich eine Anfrage aus der Stadt Salzburg bekamen, ob wir eine ganze Katzenfamilie - Vater, Mutter und drei Babys - aufnehmen können", sagt Johanna Stadler, Geschäftsführerin des Tierschutzhofs Pfotenhilfe. Die junge Frau habe die Elterntiere als Babys von einem Bauernhof bekommen, hat die Kastrationspflicht ignoriert und sei nun zeitlich und finanziell mit der ganzen Sache überfordert. "Das Problem beginnt schon bei der Übernahme der Katzen von einem Bauernhof, wo sich die Tiere mit hoher Wahrscheinlichkeit illegal vermehrt haben, da in Österreich nur Züchter mit speziellen Auflagen von der Kastrationspflicht ausgenommen sind. Wären die Katzen in einem Tierheim adoptiert worden, hätte eine entsprechende Aufklärung stattgefunden und es wäre nicht zu einer weiteren Vermehrung gekommen", so Stadler weiter.

Kastrationspflicht ohne Kontrolle zahnlos

Der Tierschutzhof Pfotenhilfe hat die fünfköpfige Familie aufgenommen und sorgt nun für die Kastrationen, Impfungen, Parasitenbehandlungen und Chip samt Registrierung. Seit dem Frühjahr musste die Pfotenhilfe schon dutzende Kätzchenwaisen aufnehmen und mit dem Flascherl aufziehen. Die Kastrationspflicht, die seit Inkrafttreten des Bundestierschutzgesetzes vor über 21 Jahren gilt, wird leider immer noch viel zu oft ignoriert und auch nur nach konkreten Anzeigen kontrolliert. Oft sind die Tiere nicht zugänglich oder gar verwildert und müssen von Tierschutzorganisationen mit Fallen gefangen werden, um sie überhaupt zum Tierarzt bringen zu können. "Eine Kastrationspflicht, die nicht kontrolliert wird, ist ein zahnloser Papiertiger. Wir ersuchen daher, uns unkastrierte Katzen zu melden, damit wir die Behörden informieren und damit Nachwuchs verhindern können", sagt Stadler. Meldungen können über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at übermittelt werden und - auf Wunsch auch anonymisiert - an die Behörden weitergeleitet werden.