Jugendorganisationen: Kürzt klimaschädliche Subventionen – nicht Bildung und Soziales

Wien (OTS) -

Kurz vor der Budgetrede übergaben am Mittwochvormittag Vertreter*innen eines breiten Bündnisses österreichischer Kinder- und Jugendorganisationen einen offenen Brief an das Finanzministerium. Das Bündnis – darunter die Katholische Jugend Österreich, Katholische Jungschar Österreichs, Alpenvereinsjugend, Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs, Rote Falken Österreich, Evangelische Jugend Österreich, Naturfreundejugend Österreich und Muslimische Pfadfinderinnen und Pfadfinder Österreichs – fordert ein Budget, das langfristig tragfähig, sozial gerecht und ökologisch verantwortungsvoll ist.

Anlass für den offenen Brief sind die geplanten Kürzungen im Bildungs- und Sozialbereich, die junge Menschen und vulnerable Gruppen besonders hart treffen würden. Das Bündnis, bei dem gemeinsam rund 705.000 junge Menschen Mitglieder sind, sieht darin eine Verschiebung von Kosten in die Zukunft, auf Kosten jener Generationen, die heute noch keine Stimme in budgetären Entscheidungen haben.

„Wir erleben täglich, wie sehr junge Menschen auf funktionierende Bildungs- und Sozialstrukturen angewiesen sind. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum ausgerechnet hier gespart wird, während gleichzeitig rund 5,7 Milliarden Euro jährlich in klimaschädliche fossile Subventionen fließen. Diese Mittel wären sinnvoller eingesetzt – für die Zukunft unserer Gesellschaft statt für klimaschädliche Maßnahmen " kritisiert Rafael Haigermoser, ehrenamtlicher Vorsitzender der Katholischen Jugend Österreich.

Das Bündnis fordert Reformen zugunsten klimafreundlicher Mobilität. Die freiwerdenden Mittel sollen zur soziale Abfederung, Investitionen in den öffentlichen Verkehr sowie Budgetkonsolidierung eingesetzt werden – ohne Zukunftsbereiche zu schwächen. Das Bündnis betont: Ein Budget, das Kosten in die Zukunft verschiebt, belastet jene Generationen, denen heute noch keine politische Stimme gegeben wird.

Der offene Brief ist auf der Website der Kath. Jugend Österreich als Download verfügbar.