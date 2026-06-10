COMET-Zentren: 47,4 Mio. Euro für anwendungsnahe Forschung stärken Wirtschaftsstandort Österreich

Wien (OTS) -

Im Rahmen des österreichischen Kompetenzzentrenprogramms COMET (Competence Centers for Excellent Technologies) der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG wurde die Förderung von insgesamt vier COMET-Zentren beschlossen. Ein neues, sowie drei bestehende COMET-Zentren setzten sich im Wettbewerb durch. Bund, Länder sowie Unternehmen und Forschungseinrichtungen investieren damit gemeinsam in exzellente, anwendungsnahe Spitzenforschung und stärken gezielt den Innovations- und Wirtschaftsstandort Österreich.

Das neue Kompetenzzentrum ARC – Autonomic Resilience in Dynamic Networked Systems erforscht und entwickelt innovative Methoden, um die Widerstandsfähigkeit technischer Systeme, kritischer Infrastrukturen und Unternehmen gegenüber Krisen und externen Schocks zu erhöhen. Im Mittelpunkt stehen autonom agierende und selbstheilende Systeme, die auf Künstlicher Intelligenz sowie Schwarmintelligenz basieren und neue Maßstäbe für Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit setzen. Das Zentrum wird von der Lakeside Labs GmbH in Klagenfurt koordiniert.

Die bestehenden COMET-Zentren Linz Center of Mechatronics GmbH (LCM), Materials Center Leoben Forschung GmbH (IMI) und Virtual Vehicle GmbH (COMET SDM) setzten sich mit ihren Forschungsprogrammen erfolgreich durch. Sie verbinden Mechatronik mit den Technologien der Zukunft, entwickeln innovative Lösungen für die beschleunigte Entwicklung nachhaltiger Werkstoffe und Prozesse entlang des gesamten Wertschöpfungskreislaufs und arbeiten an einer sicheren und effizienten Gestaltung softwaredefinierter Mobilität.

Das Infrastruktur- und das Wirtschaftsministerium investieren gemeinsam mit den Ländern insgesamt 47,4 Mio. Euro an öffentlichen Mitteln in vier COMET-Zentren. Seitens Bund beträgt die Finanzierung 31,6 Mio. Euro. Weitere 15,8 Mio. Euro kommen von den Bundesländern hinzu. Die beteiligten Unternehmenspartner bringen rund 45,2 Mio. Euro, wissenschaftliche Partner weitere 4,9 Mio. Euro ein. Insgesamt werden damit erhebliche zusätzliche private Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen ausgelöst. In Summe können somit Forschungsvorhaben von 97,5 Mio. Euro umgesetzt werden.

„Die österreichische Industriestrategie 2035 setzt klar auf den Ausbau unserer Innovationskraft. Mit den COMET-Zentren investieren wir gezielt in jene Schlüsseltechnologien, die über die Wettbewerbsfähigkeit unseres Industriestandorts in den kommenden Jahrzehnten entscheiden. Die enge Zusammenarbeit von Wissenschaft, Forschung und Unternehmen schafft Innovationen, die direkt in Wertschöpfung, industrielle Produktion und hochwertige Arbeitsplätze in Österreich übersetzt werden“, sagt Innovationsminister Peter Hanke.

„Zukunft entsteht nicht durch Stillstand, sondern durch klare Zielsetzungen und konsequentes Handeln: Wir haben uns mit der Industriestrategie 2035 vorgenommen, verstärkt in High-Tech und Schlüsseltechnologien zu investieren. Dies tun wir auch bewusst in Zeiten der Budgetkonsolidierung. Die Finanzierung von vier COMET-Zentren mit insgesamt 97,5 Mio. Euro ist somit der nächste Schritt in der Umsetzung der Industriestrategie und ein entscheidender Hebel zur erfolgreichen Überführung exzellenter Forschungsergebnisse in markttaugliche Produkte“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Die beiden FFG-Geschäftsführerinnen Henrietta Egerth und Karin Tausz betonen die Bedeutung des Programms für den Standort Österreich und gratulieren den beteiligten Konsortien: „COMET zeigt seit mehr als zwei Jahrzehnten, wie erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft funktioniert. Die Zentren bringen exzellente Forschungseinrichtungen und engagierte Unternehmen zusammen und schaffen damit ein Umfeld, in dem neue Erkenntnisse rasch in Technologien, Produkte und Anwendungen überführt werden können. Genau dieser Wissenstransfer macht COMET zu einem wesentlichen Motor für Innovation und Wertschöpfung in Österreich.“

COMET als Hebel für Schlüsseltechnologien und Industriestrategie

Die COMET-Zentren betreiben anwendungsorientierte Spitzenforschung auf internationalem Niveau. Sie sind zentraler Bestandteil der österreichischen Industriestrategie und adressieren gezielt Schlüsseltechnologien, die für Wettbewerbsfähigkeit, Wertschöpfung und Beschäftigung entscheidend sind.

Dazu zählen insbesondere:

- Künstliche Intelligenz und Dateninnovation

- Fortgeschrittene Produktionstechnologien und Robotik

- Anspruchsvolle Materialien

- Mobilitätstechnologien

Die 4 geförderten COMET-Zentren im Überblick (alphabetisch)

ARC – Autonomic Resilience in Dynamic Networked Systems

Lakeside Labs GmbH

Beteiligte Bundesländer: Kärnten , Burgenland, Tirol

COMET SDM – COMET Software-Defined Mobility

Virtual Vehicle Research GmbH

Beteiligtes Bundesland: Steiermark

IMI – Integrated Materials Intelligence

Materials Center Leoben Forschung GmbH

Beteiligte Bundesländer: Steiermark , Oberösterreich, Tirol

LCM - CREATE! – Center for Research on Emerging and Advanced Technologies in Engineering

Linz Center of Mechatronics GmbH

Beteiligtes Bundesland: Oberösterreich

COMET als „Flaggschiff-Programm“ der Forschungsförderung

COMET ist das rot-weiß-rote Flaggschiff-Programm zur Förderung von Spitzenforschung an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft. Das COMET-Netzwerk umfasst nun 24 COMET-Zentren, 15 COMET-Projekte und 16 COMET-Module. Finanziert wird das Programm vom Bund – Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) sowie Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) – gemeinsam mit den Bundesländern sowie beteiligten Unternehmen und Forschungsorganisationen. Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG ist seit über 20 Jahren für das Programm-Management und die Vernetzung verantwortlich.