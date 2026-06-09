LIVESTREAM zur heutigen Pressekonferenz mit den Energiesprechern Laurenz Pöttinger, Alois Schroll und Karin Doppelbauer

Wien (OTS) -

Die heutige Pressekonferenz mit den Energiesprechern Laurenz Pöttinger (ÖVP) und Alois Schroll (SPÖ) sowie der Energiesprecherin Karin Doppelbauer (NEOS) wird auch mittels Livestream übertragen.

THEMA: Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz (EABG)

ZEIT: H E U T E, Dienstag, 9. Juni 2026, 18 Uhr

ORT: Parlament, Empfangssalon, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Die Pressekonferenz wird via Livestream übertragen: https://www.facebook.com/share/1D5rW5NLEz/?mibextid=wwXlfr

(Schluss)