  • 09.06.2026, 17:57:03
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  • OTS0173

LIVESTREAM zur heutigen Pressekonferenz mit den Energiesprechern Laurenz Pöttinger, Alois Schroll und Karin Doppelbauer

Dienstag, 9. Juni 2026, 18 Uhr, Parlament, Empfangssalon

Wien (OTS) - 

Die heutige Pressekonferenz mit den Energiesprechern Laurenz Pöttinger (ÖVP) und Alois Schroll (SPÖ) sowie der Energiesprecherin Karin Doppelbauer (NEOS) wird auch mittels Livestream übertragen.

THEMA: Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz (EABG)

ZEIT: H E U T E, Dienstag, 9. Juni 2026, 18 Uhr

ORT: Parlament, Empfangssalon, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Die Pressekonferenz wird via Livestream übertragen: https://www.facebook.com/share/1D5rW5NLEz/?mibextid=wwXlfr

(Schluss)

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+43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
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