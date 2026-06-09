- 09.06.2026, 17:57:03
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LIVESTREAM zur heutigen Pressekonferenz mit den Energiesprechern Laurenz Pöttinger, Alois Schroll und Karin Doppelbauer
Dienstag, 9. Juni 2026, 18 Uhr, Parlament, Empfangssalon
Die heutige Pressekonferenz mit den Energiesprechern Laurenz Pöttinger (ÖVP) und Alois Schroll (SPÖ) sowie der Energiesprecherin Karin Doppelbauer (NEOS) wird auch mittels Livestream übertragen.
THEMA: Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz (EABG)
ZEIT: H E U T E, Dienstag, 9. Juni 2026, 18 Uhr
ORT: Parlament, Empfangssalon, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien
Die Pressekonferenz wird via Livestream übertragen: https://www.facebook.com/share/1D5rW5NLEz/?mibextid=wwXlfr
(Schluss)
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+43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
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