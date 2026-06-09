- 09.06.2026, 17:10:32
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- OTS0171
H e u t e Pressekonferenz mit den Energiesprechern Laurenz Pöttinger, Alois Schroll und Energiesprecherin Karin Doppelbauer
Dienstag, 9. Juni 2026, 18 Uhr, Parlament, Empfangssalon
Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer
P r e s s e k o n f e r e n z
mit den Energiesprechern Laurenz Pöttinger (ÖVP) und Alois Schroll (SPÖ) sowie der Energiesprecherin Karin Doppelbauer (NEOS) ein.
THEMA: Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz (EABG)
ZEIT: H E U T E, Dienstag, 9. Juni 2026, 18 Uhr
ORT: Parlament, Empfangssalon, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien
Bitte Zeit für die Sicherheitskontrolle einplanen.
Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die nicht über eine Dauerberechtigungskarte verfügen, benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis. Allgemeine Informationen zu den Zutrittsregeln für Medien sind unter
www.parlament.gv.at/services/infoteam/haeufige-fragen/presse-medien/index.html
abrufbar.
(Schluss)
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