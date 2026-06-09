FCG-Deckenbacher: Steuerfreie Mitarbeiterprämie bringt spürbare Entlastung für Beschäftigte

Wien (OTS) -

„Die Wiedereinführung der steuerfreien Mitarbeiterprämie ist ein wichtiges Signal der Wertschätzung für die Beschäftigten und ihre Leistungen. Bis zu 500 Euro steuerfrei – zusätzlich zum regulären Entgelt – bedeuten eine spürbare Entlastung für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", betont FCG-Bundesvorsitzende und ÖGB-Vizepräsidentin Abg.z.NR Romana Deckenbacher hinsichtlich der vorgesehenen Verbesserungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Budgetmaßnahmengesetz 2026.

Positiv bewertet sie auch die Klarstellung zur Steuerfreiheit von Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen sowie von Zuschlägen für Sonn- und Feiertagsarbeit bis 400 Euro monatlich. Künftig soll die Begünstigung ausdrücklich auch für vergleichbare Regelungen im Landarbeitsgesetz und im Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz gelten. „Gerade Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die unter erschwerten Bedingungen arbeiten oder besonderen Belastungen ausgesetzt sind, erhalten damit zusätzliche Rechtssicherheit", betont die FCG-Bundesvorsitzende.

Darüber hinaus seien die Maßnahmen gegen Scheinfirmen ein wichtiger Beitrag zum Schutz fairer Arbeitsbedingungen. „Wer arbeitet und Leistung erbringt, muss darauf vertrauen können, dass faire Regeln für alle gelten. Deshalb sind diese Schritte sowohl für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als auch für den fairen Wettbewerb zu begrüßen", so Deckenbacher abschließend.