SPÖ-Herr fordert rasche Umsetzung von Wasser-Maßnahmen

Wien (OTS) -

Die heute präsentierten Zwischenergebnisse der Studie „Wasser im Klimawandel“ zeigen einmal mehr, wie ernst die Lage ist: Steigende Temperaturen, mehr Verdunstung und sinkende Grundwasserstände setzen Österreichs Wasserversorgung zunehmend unter Druck. Die SPÖ setzt sich in der Regierung dafür ein, unser Wasser zu schützen und unsere Trinkwasserversorgung abzusichern. Nun kündigte Umweltminister Totschnig Wasser-Maßnahmen an. „Die Zahlen zeigen klar, dass die Wasserversorgung in Österreich zunehmend unter Druck kommt. Deshalb braucht es endlich konsequente Maßnahmen, damit Trinkwasser auch in Zukunft sicher und leistbar verfügbar bleibt“, fordert SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr. ****

Herr verweist auf die Forderungen der SPÖ, die sich auch im Regierungsprogramm wiederfinden: ein Wasserentnahmeregister für Großverbraucher wie Landwirtschaft und Industrie, ein klarer gesetzlicher Vorrang für Trinkwasser, eine Wasserstrategie zum Vorbeugen von Nutzungskonflikten und eine Überarbeitung der Genehmigungen für Großverbraucher. „Jetzt müssen rasch die nächsten Schritte folgen“, fordert Herr. (Schluss) mf/lw