- 09.06.2026, 15:13:40
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Leopold Museum sagt Adieu, Monsieur Courbet!
Erfolgreiche Ausstellung noch bis 21. Juni zu sehen – verlängerte Öffnungszeiten bis 21 Uhr – Restaurierungs-Talk eröffnet Courbet-Finale
Seit 19. Februar 2026 begeistert die Ausstellung Gustave Courbet. Realist und Rebell im Leopold Museum das Publikum. Rund 130.000 Besucher*innen haben die erste umfassende Courbet-Retrospektive in Österreich bereits gesehen. Die erfolgreiche Schau ist nur noch bis Sonntag, 21. Juni 2026 geöffnet. Um möglichst vielen Kunstinteressierten einen letzten Ausstellungsbesuch zu ermöglichen, verlängert das Leopold Museum von Donnerstag, 18. bis Sonntag, 21. Juni seine Öffnungszeiten täglich bis 21 Uhr.
Den Auftakt des Courbet-Finales bildet die Veranstaltung Hinter den Kulissen. Gustave Courbet und die Restaurierung eines Meisterwerks am Donnerstag, 18. Juni, die in Kooperation mit der Französischen Botschaft in Wien stattfindet. Ab 19 Uhr geben internationale Expertinnen Einblicke in die Restaurierung von Courbets monumentalem Gemälde Ein Begräbnis in Ornans (1849-1850) aus dem Musée d’Orsay sowie in die konservatorische Arbeit hinter der Wiener Ausstellung.
Die Vorträge werden in englischer Sprache abgehalten, die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht, eine Aufnahme in die Warteliste ist unter [email protected] möglich.
Ausstellung:
Gustave Courbet. Realist und Rebell
bis Sonntag, 21. Juni 2026
Leopold Museum, Wien
Weitere Infos
Adieu, Monsieur Courbet!
Donnerstag, 18. bis Sonntag, 21. Juni 2026, täglich 10–21 Uhr
Hinter den Kulissen. Gustave Courbet und die Restaurierung eines Meisterwerks
Donnerstag, 18. Juni, 19 Uhr, Auditorium, Leopold Museum, in englischer Sprache
derzeit ausgebucht, Anmeldung nur noch über Warteliste möglich
Weitere Infos
Rückfragen & Kontakt
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T +43 1 525 70 - 1507
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T +43 1 525 70 - 1541
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