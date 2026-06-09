„Biodiversität messbar machen“: FH Kärnten präsentiert ersten Jahresbericht des Forschungszentrums ICEB

FH Campus Villach (OTS) -

Die FH Kärnten stellt im Rahmen einer Pressekonferenz die Arbeit des Interdisciplinary Center for Ecosystem Services and Biodiversity (ICEB) vor. Das interdisziplinäre Forschungszentrum entwickelt, testet und implementiert neue Technologien zur Erfassung von Pflanzen, Tieren und Ökosystemen. Unterstützt wird die Entwicklung des Zentrums durch die Privatstiftung der Kärntner Sparkasse.

„Wir möchten Biodiversität messbar machen“, erklärt FH-Prof. Mag. Dr. Michael Jungmeier, Leiter des Forschungszentrums. Im ICEB arbeiten rund 50 Mitarbeiter*innen aus Naturwissenschaften, technischen Wissenschaften und Sozialwissenschaften gemeinsam an Lösungen für zentrale ökologische Herausforderungen.

Auch Geschäftsführer FH-Prof. Dr. Martin Waiguny betont die Bedeutung des Forschungszentrums: Das ICEB bringe Partner*innen aus Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlichem Sektor zusammen und entspreche damit dem Auftrag einer Universität für Angewandte Wissenschaften. Für Hans Schönegger, Vorstand der Privatstiftung der Kärntner Sparkasse, ist das Zentrum ein Beispiel dafür, was durch starke Partnerschaften möglich wird.

Bei der Pressekonferenz wurden ausgewählte Forschungsprojekte vorgestellt – darunter ein Freilandlabor, Methoden zur Erfassung von Biodiversität in landwirtschaftlichen Flächen und Flussökosystemen, die Modellierung des Wellenschlags am Wörthersee sowie Technologien zur Analyse von Lichtverschmutzung und deren Auswirkungen auf Ökosysteme.

Das ICEB zeigt damit, wie angewandte Forschung zur nachhaltigen Entwicklung von Biodiversität, Ökosystemleistungen und Lebensräumen beitragen kann.

Der erste Jahresbericht des Forschungszentrums ICEB ist online abrufbar und gibt einen vertiefenden Einblick in Projekte, Forschungsschwerpunkte und Entwicklungen des Zentrums.



Über die FH Kärnten

Die FH Kärnten steht für praxisnahe Lehre, angewandte Forschung und enge Kooperationen mit Wirtschaft, Gesellschaft und öffentlichen Institutionen. Mit ihren Studien- und Forschungsangeboten trägt sie aktiv zur Entwicklung zukunftsrelevanter Themenfelder bei und verbindet wissenschaftliche Expertise mit konkreten gesellschaftlichen Fragestellungen.