AVISO: Morgiger Ministerrat der Bundesregierung um 8.30 Uhr im Parlament

Wien (OTS) -

Morgen, Mittwoch, 10. Juni 2026 tritt um 8.30 Uhr der Ministerrat im Hohen Haus zusammen. Zu Sitzungsbeginn besteht die Möglichkeit für Foto- und Filmaufnahmen. Aufgrund der nachfolgenden Budgetrede im Plenum des Parlaments findet im Anschluss an den Ministerrat kein Pressefoyer statt.

Termin für Medien:

ca. 8.30 Uhr

KAMERASCHWENK zu Beginn des Ministerrates

Ort: Präsidiale, Parlament, Dr. Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien (Einlass über den Haupteingang des Parlaments ab 8.00 Uhr – Treffpunkt: Agora, anschl. gemeinsamer Gang in die Präsidialräumlichkeiten)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.



HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Es gelten die Zutrittsregeln des Parlaments. Medienschaffende ohne Dauerzutrittskarte für das österreichische Parlament benötigen für den Zutritt einen Lichtbildausweis. Um alle für Medienschaffende zur Verfügung gestellten Bereiche nutzen zu können, lösen Sie bitte im Besucherzentrum (Agora) einen Presse-Badge. Sie erhalten diesen gegen Vorlage eines gültigen Presseausweises bzw. eines Akkreditivs eines Medienunternehmens.