- 09.06.2026, 14:07:23
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FPÖ: Download-Link der Pressekonferenz mit Christian Hafenecker und Arnold Schiefer
Der Mitschnitt der heutigen Pressekonferenz mit FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker und FPÖ-Budgetsprecher NAbg. Arnold Schiefer kann unter diesem Link heruntergeladen werden:
https://fpoe.transfernow.net/dl/20260609l6PNjHZ1/ZWR0C5Jm
Die Verwendung des Videos oder einzelner Ausschnitte ist ausschließlich im Rahmen der Berichterstattung über diese Pressekonferenz gestattet. Ein Quellenhinweis ist bei der Verwendung nicht erforderlich.
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