eLABoration Wood: Das erste Bildungslabor für Wald, Holz und Bioökonomie

Salzburg/Puch-Urstein/Kuchl (OTS) -

Anlässlich der „Woche des Waldes“ geht mit eLABoration Wood eine neue digitale Bildungsplattform rund um Wald, Holz und Bioökonomie online. Die Plattform, die unter der Leitung der FH Salzburg entstanden ist, stellt erstmals qualitätsgesicherte Lehr- und Lernmaterialien für alle Bildungsstufen zentral und kostenlos zur Verfügung.

Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung von Holz als nachhaltigem Roh- und Baustoff schafft die Plattform eine zentrale und qualitätsgesicherte Wissensbasis für die holzbezogene Bildung in Österreich. Unter der Leitung der FH Salzburg entwickeln seit 2023 mehr als 100 Expert*innen gemeinsam mit über 40 Institutionen qualitätsgesicherte Lehr- und Lernmaterialien für alle Bildungsstufen – vom Kindergarten bis zur Matura sowie von der Lehre bis zur Meisterprüfung und zum Bachelorstudium.

Umfassende und kostenlose Bildungsmaterialien

Die Plattform richtet sich an Pädagog*innen, Schüler*innen, Lehrlinge, Studierende und Fachkräfte gleichermaßen. Alle Inhalte stehen kostenlos zur Verfügung – die Anmeldung läuft über die Webseite www.elaborationwood.at

Insgesamt entstehen in 30 Bildungsvorhaben rund 4.000 Seiten Fachwissen. Ergänzt wird das Angebot durch digitale und analoge Lernformate wie Quizkarten, Lernspiele, Stundenbilder sowie Materialien für den Unterricht. Eine KI-gestützte Suche erleichtert den Zugang zu den Inhalten.

Forstminister Norbert Totschnig: „Das Projekt überzeugt durch seine innovative Zusammenarbeit innerhalb der gesamten Branche. Gemeinsam werden hochwertige Lehr- und Lerninhalte geschaffen, die junge Menschen bestmöglich auf ihre berufliche Zukunft vorbereiten. Die KI-gestützte Plattform macht die Ausbildung moderner, praxisnäher und attraktiver – und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung der Fachkräfte von morgen.“

„Mit eLABoration Wood verbinden wir die Expertise der Branche mit moderner Pädagogik und machen fundiertes Wissen entlang der gesamten Holzwertschöpfungskette erstmals breit zugänglich“, erklärt Projektleiter Thomas Schnabel, Head of Research am Department Design & Green Engineering der FH Salzburg.

Die Plattform eLABoration Wood bietet:

Lehr- und Lernmaterialien rund um Wald, Holz und Bioökonomie für alle Bildungsstufen – vom Kindergarten bis zur Meister- und Bachelorausbildung

Rund 4.000 Seiten qualitätsgesicherte Fachinhalte aus 30 Bildungsvorhaben

Tausende Lern- und Quizkarten

Unterrichtsmaterialien u.a. mit digitalen und analogen Lernspielen, Stundenbildern und Ideen für haptische Materialien

KI-gestützte Suche über alle Inhalte

Zusatzmaterial für Lehrende, z.B. Handreichungen und einen MOOC-Lehrgang

Derzeit befindet sich die Bildungsplattform im Testbetrieb und wird laufend um weitere Inhalte und Funktionen erweitert.

Projekt und Förderung

Die Projektleitung liegt bei der FH Salzburg (Department Design & Green Engineering). Getragen wird das Projekt von der Bundesinnung Holzbau, dem Fachverband der Holzindustrie und proHolz. Umgesetzt wird es mit Mitteln des Waldfonds des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) im Rahmen der Österreichischen Holzinitiative. Die Förderabwicklung erfolgt im Auftrag des BMLUK über die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG).