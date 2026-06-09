50 Jahre Seniorenrat: ÖGB würdigt Einsatz für ältere Menschen

Wien (OTS) -

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Österreichischen Seniorenrats gratuliert Monika Kemperle, Vorsitzende der ÖGB-Pensionist:innen, herzlich zum Jubiläum. „Seit 50 Jahren setzt sich der Seniorenrat für die ältere Generation in Österreich ein. Er sorgt dafür, dass ihre Anliegen gehört werden. Viele Verbesserungen bei Pensionen, Pflege und sozialer Sicherheit wären ohne ihn nicht möglich gewesen“, betont Kemperle.

Gemeinsam stark für ältere Menschen

Der Seniorenrat wurde 1976 gegründet, um den Anliegen älterer Menschen politisches Gewicht zu verleihen. Die Gewerkschaftspensionist:innen waren von Anfang an dabei. Seit der Neuorganisation des Seniorenrats 1997 sind die ÖGB-Pensionist:innen als eigenständige Mitgliedsorganisation eine der tragenden Säulen des Seniorenrats. „Die Geschichte des Seniorenrats ist auch eine Geschichte gewerkschaftlicher Solidarität. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass die Interessen älterer Menschen nicht an den Rand gedrängt werden“, so Kemperle.

Meilensteine bei Pensionen, Pflege und Mitsprache

Seit dem Jahr 2000 ist die Rolle des Seniorenrats auch gesetzlich verankert und gestaltet wichtige Themen für ältere Menschen mit. In dieser Funktion setzte er sich unter anderem für bessere Pensionsanpassungen, die Einführung des Pflegefonds und die Abschaffung des Pflegeregresses ein. Auch die jährliche Valorisierung des Pflegegeldes und zahlreiche Erfolge im Kampf gegen Altersdiskriminierung gehen auf seinen Einsatz zurück. „Der Seniorenrat hat immer wieder bewiesen, dass eine starke Interessenvertretung konkrete Verbesserungen für Millionen Menschen erreichen kann“, sagt Kemperle.

Der ÖGB als treibende Kraft bei Pensionsfragen

Immer wenn soziale Sicherheit unter Druck geriet, standen Gewerkschaften und Seniorenrat Seite an Seite. Ob im Kampf gegen Pensionskürzungen, bei der Verteidigung eines starken öffentlichen Pensionssystems oder beim Einsatz für Kaufkraft und Pflege – viele Erfolge wurden gemeinsam erstritten. „Sozialer Fortschritt ist nicht einfach da. Er wird von engagierten Menschen erkämpft. Der Seniorenrat und die Gewerkschaftsbewegung haben dabei über Jahrzehnte Verantwortung übernommen und wichtige Weichen für ein gutes Leben im Alter gestellt“, betont Kemperle.

Starke Stimme auch für die Zukunft

Die Herausforderungen bleiben groß: faire Pensionen, eine hochwertige Pflege, leistbare Gesundheitsversorgung und der Kampf gegen Altersdiskriminierung und digitale Ausgrenzung. „Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Veränderungen braucht es eine starke Vertretung der älteren Generation. Der Seniorenrat wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle dabei spielen, soziale Sicherheit und Teilhabe für alle Menschen im Alter zu verteidigen und weiter auszubauen. Die ÖGB-Pensionist:innen werden diesen Weg weiterhin mit Nachdruck mitgestalten“, erklärt Kemperle abschließend.

Über uns: Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich und setzt sich als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein.