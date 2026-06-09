  • 09.06.2026, 12:37:02
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FPÖ – Schnedlitz: „Druck von Herbert Kickl hat gewirkt – Parteienförderung wird nicht erhöht!“

Wien (OTS) - 

Die Parteien- und Klubförderung wird in den kommenden beiden Jahren nicht erhöht. Das haben die Regierungsparteien heute bekannt gegeben. FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz: „Ein wichtiger Erfolg der FPÖ. Der öffentliche Druck, den Herbert Kickl aufgebaut hat, hat sich am Ende ausgezahlt. Man kann nicht davon sprechen, dass ÖVP und SPÖ klüger geworden sind: Sie haben unter dem massiven öffentlichen Druck die Erhöhung der Parteienförderung in letzter Sekunde abgeblasen, weil sie in den Vorbereitungshandlungen erwischt wurden und die FPÖ nicht einfach zugesehen hat, wie sich die Politik die Taschen vollstopft, während sie den Menschen das Geld aus den Taschen herauszieht!“

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