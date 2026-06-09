St. Pölten (OTS) -

Faire Justiz?

Vor 19 Jahren wurde der Verein Väter ohne Rechte im Tullner Bezirk gegründet. Der Anlass waren aus Sicht des Vereingründers behördliche und richterliche Willkür in einem Obsorgeverfahren. Der Kindesvater durfte sich damals Sprüche anhören wie „Die schlechteste Mutter ist besser als jeder Vater“ oder: „Das Kalb folgt der Kuh!“ und „Das Gesetz ist mir egal, ich mache, was ich will!“. 19 Jahre später scheint sich nichts geändert zu haben! Das BG Tulln ist scheinbar nach wie vor eines von vielen Hotspots des Wirkungsbereiches vom Verein Väter ohne Rechte. Der Verein wird immer wieder von Vätern, die ihre elterliche Verantwortung wahrnehmen wollen, um Unterstützung gebeten, weil sie aus ihrer Sicht von Richter:innen schikaniert und unfair behandelt werden. Das Kindeswohl ist eine leere Worthülse, das nach Ansicht des Vereins vielfach genauso missachtet wird, wie die Gesetze.

Sachlich bedenklich erscheint, dass ein Richter im Pflegschaftsverfahren, der in diesem Verfahren eindeutig Stellung bezogen hat, in einer verwandten Causa im Strafverfahren Recht sprechen wollte. Kein Grund für eine Befangenheit? Was sagt die Bevölkerung dazu? Was meint das Volk, wenn es erfährt, dass der Ehemann der Richterin in der übergeordneten Instanz arbeitet? Kann in solchen Fällen von Unbefangenheit oder fairer Justiz gesprochen werden? Am 11. Juni 2026 muss sich ein Vater in einem Strafverfahren verantworten, weil er bei einem Polizeieinsatz das Verhalten der Mutter durch Ton- und Videoaufnahmen objektiviert hat. Sachlich objektivierbare Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, um dem verfassungsrechtlich abgesicherten Vorrangigkeitsprinzips des Kindeswohls Rechnung zu tragen, kann aus unserer Sicht kein Fehler sein. In diesem Sinne ersucht der Verein Väter ohne Rechte Sie um Ihre Unterstützung!