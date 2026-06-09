- 09.06.2026, 11:18:32
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Das Kalb folgt der Kuh
Der Vatertag kommt. Von den Medien erfahrungsgemäß nicht annähernd so beachtet, wie der Muttertag und schon gar nicht der Frauentag! Das muss nicht verwundern. Wir leben in einer Zeit, in der Väter mainstreamgemäß aus den Familien geschossen werden. Sich für liebevolle und verantwortungsbewusste Väter engagieren? Das interessiert offenbar niemanden! Die Realität ist allerdings, dass Kinder ihre Väter brauchen! „Das Kalb folgt der Kuh“, ein klassischer Satz, den sich Väter anhören müssen als eine Begründung, warum die Obsorge für das Kind der Mutter zugesprochen werden muss! Mit genau solchen Beschlüssen wird die Geschlechterrolle aus unserer Sicht durch die Justiz manifestiert!
Ganz gleichgültig, wie sehr sich die Politik und diverse Frauenorganisationen bemühen zu erklären, dass es keine Geschlechterrollen gäbe, die Justiz und die Behörden beweisen aus unserer Sicht tagtäglich, dass es doch ganz anders ist. „Die schlechteste Mutter ist besser als jeder Vater“ – auch das dürfen sich Väter immer wieder anhören! Dabei gibt es tatsächlich ganz schlechte Mütter! Mütter, die die Kinder als Waffe gegen den Vater einsetzen, um höhere Alimente zu lukrieren. Mütter, die meist STRAFLOS richterliche Beschlüsse missachten und damit die Kinder bewusst dem Vater entfremden. Mütter, denen das Wohl des Kindes völlig gleichgültig ist, bewusst geduldet und unterstützt, wie wir meinen! Aus unserer Beobachtung heraus sind pflegschaftsgerichtliche Entscheidungen nur allzu oft nicht nachvollziehbar. Wir wollen am Leben unserer Kinder teilhaben und von den Müttern, der Justiz und dem Jugendamt nicht ausgeschlossen werden! Unsere Kinder wollen den Kontakt zu uns Vätern und können sich gegen Mütter und Institutionen kaum wehren! Der Verein „Väter ohne Rechte“ setzt sich seit 19 Jahren dafür ein, dass ENDLICH auf die Kinder gehört wird! Kinder wollen BEIDE Eltern nach einer Trennung oder Scheidung! Die Verhinderung dieser Selbstverständlichkeit muss ein End haben!
Rückfragen & Kontakt
Väter ohne Rechte Für das Recht des Kindes auf BEIDE Eltern
Martin Stiglmayr
Telefon: 069911981587
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.vaeter-ohne-rechte.at
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