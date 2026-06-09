St. Pölten (OTS) -

Der Vatertag kommt. Von den Medien erfahrungsgemäß nicht annähernd so beachtet, wie der Muttertag und schon gar nicht der Frauentag! Das muss nicht verwundern. Wir leben in einer Zeit, in der Väter mainstreamgemäß aus den Familien geschossen werden. Sich für liebevolle und verantwortungsbewusste Väter engagieren? Das interessiert offenbar niemanden! Die Realität ist allerdings, dass Kinder ihre Väter brauchen! „Das Kalb folgt der Kuh“, ein klassischer Satz, den sich Väter anhören müssen als eine Begründung, warum die Obsorge für das Kind der Mutter zugesprochen werden muss! Mit genau solchen Beschlüssen wird die Geschlechterrolle aus unserer Sicht durch die Justiz manifestiert !