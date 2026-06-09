vida-Erfolg bei Diakonissen Linz und Schladming: Mehr Geld und eineinhalb freie Tage zusätzlich

Wien (OTS) -

Die Gewerkschaft vida hat für die Beschäftigten der Diakonissen in Linz und Schladming einen erfolgreichen Kollektivvertragsabschluss erreicht. Neben kaufkraftsichernden Lohn- und Zulagenerhöhungen konnten zusätzliche freie Zeit, Verbesserungen für ältere Beschäftigte sowie eine gerechtere Anrechnung von Berufserfahrung durchgesetzt werden. „Dieser Abschluss macht deutlich, was starke gewerkschaftliche Organisation bewirken kann. Mehr als die Hälfte der vom KV erfassten Beschäftigten sind vida-Mitglieder. Das verschafft uns am Verhandlungstisch die notwendige Stärke, um echte Verbesserungen durchzusetzen“, betont vida-Verhandlungsleiter Christoph Leitner-Kastenhuber. Bei einer Mitgliederbefragung haben sich 97,9 Prozent für die Annahme des neuen Kollektivvertrags ausgesprochen.

Gehälter und Zulagen steigen um 3,4 Prozent

Die Gehälter und Zulagen werden um 3,4 Prozent erhöht. Die Erhöhung tritt für die Beschäftigten in Linz mit 1. August 2026 und in Schladming mit 1. Oktober 2026 in Kraft. Die Lehrlingsentschädigungen steigen sogar um 3,7 Prozent. „Gerade in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten ist es wichtig, dass die Einkommen die Teuerung abgelten und die Beschäftigten somit sozial absichern. Das ist uns mit diesem Abschluss gelungen“, so Leitner-Kastenhuber.

Mehr Freizeit: Zusätzlicher Urlaubstag und voller freier Silvestertag

Besonders erfreulich aus Sicht der Gewerkschaft ist die Verbesserung bei der Freizeit. Künftig erhalten alle Dienstnehmer:innen einen zusätzlichen Urlaubstag. Darüber hinaus wird der 31. Dezember ab dem Jahr 2027 als voller freier Tag gewertet. Bisher galt Silvester als halber freier Tag. „Freie Zeit ist für viele Beschäftigte mindestens genauso wertvoll wie eine Gehaltserhöhung. Mit den insgesamt eineinhalb zusätzlichen freien Tagen haben wir eine Entlastung erreicht, die die Spitalsmitarbeiter:innen – eigentlich in allen Krankenhäusern – dringend benötigen“, erklärt Leitner-Kastenhuber.

Weitere Verbesserungen für die Beschäftigten

Ein weiterer Erfolg betrifft die Altersteilzeit. Künftig besteht bereits nach fünf Jahren Dienstzugehörigkeit ein Rechtsanspruch auf Altersteilzeit. Zusätzlich wurde die Möglichkeit geschaffen, eine Teilpension zu vereinbaren. Damit erhalten Beschäftigte mehr Möglichkeiten für einen gesundheitsverträglichen Übergang in den Ruhestand. Ab 1. Jänner 2027 werden zudem alle einschlägigen Vordienstzeiten angerechnet. So wird Berufserfahrung künftig umfassender berücksichtigt und die Einstufung gerechter gestaltet.

„Dieser Kollektivvertragsabschluss ist das Ergebnis einer starken Belegschaft, die für sich einsteht“, unterstreicht Leitner-Kastenhuber abschließend.