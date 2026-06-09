Einladung: Österreichische Jugendkonferenz 2026 findet in St. Pölten statt

Wien/St. Pölten (OTS) -

Wie muss der digitale Raum gestaltet sein, damit junge Menschen sich sicher informieren, ihre Meinung äußern und Fake News erkennen können? Dieser und weiteren Fragen widmen sich rund 70 Jugendliche aus ganz Österreich und Südtirol bei der Österreichischen Jugendkonferenz 2026. Unter dem Titel „Die EU, Social Media & Du“ diskutieren sie, wie soziale Medien ihren Alltag prägen und welche Rahmenbedingungen es auf nationaler und europäischer Ebene braucht, damit Jugendliche sich sicher informieren, austauschen und politisch einbringen können.

„Die Jugendkonferenz bietet jungen Menschen die Möglichkeit, über die Chancen und Herausforderungen von Social Media zu diskutieren und ihre Forderungen für einen sicheren digitalen Raum direkt an die Politik heranzutragen“, betonen die Vorsitzenden der Bundesjugendvertretung (BJV) Anna Schwabegger und Moritz Mittermann.

Die Österreichische Jugendkonferenz 2026 ist Teil des EU-Jugenddialogs, ein EU-weiter Beteiligungsprozess, der in Österreich von der BJV koordiniert wird. Organisiert wird die Konferenz mit den Landesjugendreferaten, insbesondere dem Landesjugendreferat Niederösterreich, sowie dem Bundeskanzleramt. Die Teilnehmenden sind zwischen 15 und 30 Jahre alt und stammen aus allen Bundesländern sowie Südtirol.

Programmdetails & Medieneinladung

Eröffnung der Österreichischen Jugendkonferenz 2026: Mittwoch, 10. Juni, um 14:30 Uhr, mit BJV-Vorsitzendem Moritz Mittermann, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bernadett Humer, Leiterin der Sektion VI Familie & Jugend im Bundeskanzleramt

Dialog zwischen Jugend & Politik: Freitag, 12. Juni, 08:30 bis 10:30 Uhr, mit Bundesministerin für Europa, Integration und Familie Claudia Bauer, den Jugendlandesrät*innen und den Teilnehmenden der Jugendkonferenz

Pressekonferenz zur Jugendkonferenz: Freitag, 12. Juni, um 12:30 Uhr, mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (Niederösterreich), Landesrätin Astrid Mair (Tirol) und den BJV-Vorsitzenden Anna Schwabegger und Moritz Mittermann

Ort: Hotel Metropol (Schillerplatz 1, 3100 St. Pölten)

Vertreter*innen der Medien sind zu diesen ausgewählten Programmpunkten eingeladen. Eine Anmeldung unter [email protected] ist dazu erforderlich.