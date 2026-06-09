ImmoScout24 bringt KI in die Immobiliensuche

Wien (OTS) -

Die Art und Weise, wie Menschen nach Immobilien suchen, verändert sich. Nutzer:innen erwarten zunehmend intuitive Suchmöglichkeiten, wie sie aus modernen Suchmaschinen und KI-Anwendungen bekannt sind. ImmoScout24 führt daher neue Funktionen ein, die die Immobiliensuche vereinfachen und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz auf der Plattform weiter ausbauen.

Suchen wie man spricht

Die wichtigste Neuerung ist die Suche in natürlicher Sprache, die Natural Language Search. Seit Anfang Juni können Nutzer:innen auf ImmoScout24 Suchanfragen in ganzen Sätzen oder kurzen Beschreibungen eingeben. Statt mehrere Filter einzeln auszuwählen, reicht etwa eine Eingabe wie „3 Zimmer Wohnung mit Balkon unter 1.500 Euro“ oder „Haus mit Garten in Niederösterreich“. Die Suchanfrage wird automatisch erkannt und den passenden Suchkriterien zugeordnet. Die Funktion ist direkt in die Trefferliste integriert, sodass Nutzer keine zusätzlichen Einstellungen vornehmen oder neue Suchwege kennenlernen müssen.

Wegzeit-Suche berücksichtigt den Alltag

Für viele Wohnungssuchende spielt die tägliche Erreichbarkeit wichtiger Orte eine wesentliche Rolle. Aufbauend auf dem bereits verfügbaren Öffi-Filter erweitert ImmoScout24 die Suche daher um eine Wegzeit-Suche. Immo-Suchende können ihren Arbeitsplatz, die Universität oder einen anderen Zielort angeben und festlegen, wie lange der Weg dorthin maximal dauern soll. Anschließend werden passende Immobilien innerhalb dieses Suchradius angezeigt. Die Ergebnisse können sowohl in einer Listenansicht als auch auf der Karte dargestellt werden uns sind damit auf einen Blick sichtbar. Damit orientiert sich die Suche stärker an den Mobilitätsbedürfnissen der Menschen als an Bezirks- oder Ortsgrenzen.

Neue Funktionen von der Karte bis zur Bildersuche

Die Ende 2025 eingeführte Kartensuche bildet die Grundlage für die aktuellen Weiterentwicklungen. Sie ermöglicht es, Immobilienangebote direkt auf einer Landkarte zu betrachten und auch in der Umgebung des eigenen Standorts nach passenden Objekten zu suchen. Wer sich für ein bestimmtes Viertel interessiert oder neue Wohngegenden erkunden möchte, kann sich so leichter einen räumlichen Überblick verschaffen.

Anfang des Jahres wurde das Angebot zudem um eine KI-gestützte Bildersuche ergänzt. Dabei analysiert Künstliche Intelligenz die Fotos von Immobilieninseraten und macht bestimmte Merkmale auffindbar. Dazu zählen etwa ein Bergpanorama, ein Blick ins Grüne, eine Holzbalkendecke oder eine Einbauküche. Solche Eigenschaften können dadurch auch dann in die Suche einbezogen werden, wenn sie im Inserat nicht ausdrücklich erwähnt werden.

Weiterentwicklung der Immobiliensuche

Die aktuellen Funktionen sind Teil der laufenden Weiterentwicklung der Plattform. Die Immobilienplattform arbeitet derzeit an einer eigenen ImmoScout24 ChatGPT-App. Hintergrund ist, dass immer mehr Menschen ihre Suche nicht nur über Suchmaschinen oder Immobilienportale beginnen, sondern auch KI-gestützte Chat-Anwendungen nutzen. Künftig sollen Nutzer auch dort bei der Immobiliensuche unterstützt und zu passenden Angeboten weitergeleitet werden.

„Wer heute eine Immobilie sucht, möchte schneller und einfacher zum passenden Ergebnis kommen als je zuvor. Wir setzen alles daran, diese großen Erwartungen wahr werden zu lassen und gestalten die KI-Wende aktiv mit. Mit lokalem und internationalem Technologie-Know-how und Investitionen sind wir in einer einzigartigen Position, um für die österreichischen Makler:innen, Bauträger und die österreichischen Suchenden die besten Lösungen zu schaffen“, so Joseph Obiegbu, Geschäftsführer von ImmoScout24 Österreich.

Alle beschriebenen Funktionen sind bereits auf immoscout24.at verfügbar. Die Integration in die Apps erfolgt schrittweise. Über den Webbrowser können sämtliche Funktionen auch auf mobilen Geräten genutzt werden.