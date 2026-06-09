Verband der Bahnindustrie begrüßt Forderung von Bundesminister Hanke nach einer europäischen Bahnindustrie-Strategie

Wien (OTS) -

Der Verband der Bahnindustrie in Österreich (VBI) begrüßt die Initiative von Mobilitätsminister Peter Hanke für eine europäische Bahnindustrie-Strategie ausdrücklich. Der Vorstoß beim gestrigen Rat der EU-Verkehrsminister ist aus Sicht des Verbandes ein wichtiger Schritt, um Europas technologische Führungsrolle, industrielle Wertschöpfung und strategische Souveränität im Mobilitätssektor langfristig abzusichern.

Der VBI unterstützt insbesondere die Forderungen nach fairen Wettbewerbsbedingungen, strategischer Resilienz, digitaler Souveränität sowie einer stärkeren Berücksichtigung europäischer Wertschöpfung bei öffentlichen Beschaffungen. „Die Bahnindustrie ist eine Schlüsselindustrie für Österreich und Europa. Deshalb braucht es eine klare industriepolitische Strategie für die Schiene. Offene Märkte brauchen faire Spielregeln. Wenn Europa innovativ und wettbewerbsfähig bleiben will, müssen Wertschöpfung und industrielle Kompetenz in Europa verankert bleiben“, betont VBI-Präsident Christian Diewald.

Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen und die zunehmenden Wettbewerbsverzerrungen auf globalen Märkten verdeutlichen aus Sicht des VBI den Handlungsbedarf. Im internationalen Wettbewerb stehen europäische Unternehmen zunehmend staatlich unterstützten Konzernen gegenüber, die von umfangreichen Subventionen, bevorzugtem Marktzugang und strategischer Industriepolitik profitieren. Gleichzeitig gewinnen digitale Systeme, Automatisierungstechnologien und sicherheitskritische Softwarelösungen für den Bahnsektor zunehmend an Bedeutung.

„Wie kaum eine andere Branche verbindet die Bahnindustrie Klimaschutz mit technologischer Spitzenleistung und industrieller Wertschöpfung. Die von Österreich angestoßene Debatte bietet die Chance, die Bahnindustrie als europäische Leitindustrie zu positionieren. Unser gemeinsames Ziel muss sein, dass die Weltmarktführer von heute auch morgen aus Österreich und Europa kommen“, ergänzt VBI-Geschäftsführer Anil W. Rai.

Der Verband der Bahnindustrie wird den weiteren Prozess auf europäischer Ebene aktiv begleiten und seine Expertise in die Ausarbeitung einer europäischen Bahnindustrie-Strategie einbringen. „Wer Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken will, muss die Bahnindustrie stärken“, so Diewald abschließend.

Über den Verband der Bahnindustrie in Österreich (VBI)

Der Verband der Bahnindustrie in Österreich (VBI) ist die größte Interessenvertretung der österreichischen Schienenzulieferindustrie. Er vertritt rund 60 Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von Fahrzeugherstellern und Komponentenlieferanten über Systemtechnik bis hin zu Digitalisierung und Service. Gemeinsam engagieren wir uns für faire Wettbewerbsbedingungen, Innovationsförderung, Nachhaltigkeit und eine starke industrielle Basis für den Bahnstandort Österreich. Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Mobilitäts- und Klimawende – mit österreichischen Innovationen.