VHS Donaustadt eröffnet neuen Standort in der Attemsgasse und stärkt Bildungsangebot im wachsenden Bezirk

Wien (OTS) -

Mit 8. Juni 2026 hat die VHS Donaustadt ihren neuen Standort in der Attemsgasse 38 feierlich eröffnet. Nach der Schließung des bisherigen Standorts in der Bernoullistraße Ende Mai erfolgt damit der konsequente Schritt in moderne, barrierearme Räumlichkeiten, die den Anforderungen eines stark wachsenden Bezirks gerecht werden. Eingebettet in das neu entstandene Quartier „Rote Emma“ schafft die VHS Donaustadt einen offenen Ort für Bildung, Kultur und Begegnung und stärkt ihre Rolle als zentrale Bildungsinstitution im Bezirk.

Veronica Kaup-Hasler, Amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, betonte die inhaltliche Ausrichtung des neuen Standorts: „Die Verbindung von Bildung, Kultur und sozialem Zusammenhalt ist ein zentrales Anliegen unserer Arbeit. Die VHS Donaustadt steht für offene, leistbare Bildung und gelebten Austausch im Bezirk. Mit dem neuen Standort in der Attemsgasse entsteht ein Ort, der Lernen und Begegnung verbindet – und mit dem soziokulturellen Zentrum eine Plattform für Dialog und Zusammenhalt für alle bietet.“

LAbg GR Christian Deutsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Volkshochschulen GmbH, hob die strategische Dimension hervor: „Mit der Übersiedelung in die Attemsgasse investieren wir gezielt in die Zukunft der Erwachsenenbildung: An der VHS Donaustadt zeigen 709 Kurse und Veranstaltungen im kommenden Herbstsemester sowie zuletzt rund 15.100 Teilnahmen jährlich eindrucksvoll, wie hoch das Bildungsinteresse im Bezirk ist. Unser Ziel ist es, moderne Infrastruktur mit einem breiten, leistbaren Bildungsangebot zu verbinden und so noch mehr Menschen vor Ort zu erreichen.“

Bezirksvorsteher der Donaustadt, Ernst Nevrivy, unterstrich die Bedeutung für die Bezirksentwicklung: „Die Donaustadt ist der am schnellsten wachsende Bezirk Wiens – mit neuen Stadtteilen, jungen Familien und steigenden Anforderungen an die Infrastruktur. Die VHS in der Attemsgasse ist ein wichtiger Baustein, um Bildung, Integration und Zusammenhalt im Grätzl nachhaltig zu stärken.“

Barbara Dmytrasz, Vorsitzende des Fördervereins Volkshochschule Donaustadt, betonte die gesellschaftliche Wirkung: „Die VHS Donaustadt verbindet Menschen – generationenübergreifend, niederschwellig und offen für alle. Mit dem neuen Standort schaffen wir noch bessere Voraussetzungen, um Bildung als sozialen Motor und Ort der Begegnung im Alltag der Menschen zu verankern.“

Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen GmbH, ergänzte: „Die Eröffnung des neuen Standortes in der Attemsgasse steht für die konsequente Fortführung unserer Strategie, in Wien als Bildungsnahversorgerin präsent zu sein: Wir gehen dorthin, wo die Stadt wächst, und schaffen dank der Unterstützung der Stadt Wien moderne, barrierearme Lernorte. So gelingt es uns, Bildung, Kultur und Gemeinschaft noch enger miteinander zu verbinden und unser Angebot nahe bei den Menschen weiter auszubauen.“

Moderner Bildungsstandort mitten im neuen Stadtquartier

Der neue Standort ist Teil der „Roten Emma“, einem zukunftsorientierten Stadtquartier mit rund 316 Wohnungen sowie Bildungs- und soziokulturellen Einrichtungen im Erdgeschoß – darunter auch Kindergarten, Volksschule, Gebietsbetreuung und weitere Angebote des täglichen Lebens.

Die VHS erstreckt sich über mehrere Bauteile und umfasst unter anderem zehn Kursräume, einen Vortragssaal, Bewegungs- und Musikraum sowie ein Atelier, das als soziokulturelles Zentrum genützt wird. Großer Wert wurde auf barrierearme Gestaltung gelegt – von Leitsystemen bis zu barrierefreien Zugängen –, um „Bildung für alle“ auch baulich zu gewährleisten.

Bereits mit Start am neuen Standort wird ein vielseitiges Bildungsprogramm umgesetzt: Im kommenden Sommer werden 144 und im Herbstsemester 709 Kurse und Veranstaltungen abgehalten.

Bildung im Zentrum der Bezirksentwicklung

Die Donaustadt vereint rund ein Viertel der Wiener Stadtfläche mit der höchsten Einwohner*innenzahl und wächst insbesondere durch neue Stadtentwicklungsgebiete wie Seestadt, Hausfeld oder Berresgasse.

Mit Standorten in der Seestadt und nun auch in der Attemsgasse ist die VHS Donaustadt an beiden Enden des Bezirks präsent und baut ihr Angebot gezielt weiter aus. Die Übersiedelung markiert dabei nicht nur einen neuen Standort, sondern einen weiteren Schritt hin zu einer modernen, vernetzten und offenen Bildungslandschaft im Bezirk.

Karl Dworschak, Leiter der VHS Donaustadt, abschließend: „Mit der Attemsgasse ist ein Ort entstanden, der unsere inhaltliche Ausrichtung optimal unterstützt: moderne, flexible Räume, die Lernen, Begegnung und kulturelle Aktivitäten gleichermaßen ermöglichen. Damit schaffen wir beste Voraussetzungen, um noch näher an die Menschen im Bezirk heranzurücken.“

Weitere Informationen und das gesamte Kursprogramm der VHS Donaustadt gibt es unter: www.vhs.at/donaustadt.

Pressebilder finden Sie in Kürze unter www.vhs.at/presse.