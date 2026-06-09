ARBÖ: Nova Rock, Regenbogenparade und Radrennen bringen Staus und Sperren am Wochenende

Wien (OTS) -

Am kommenden Wochenende müssen Verkehrsteilnehmer:innen im Burgenland, in Kärnten, Osttirol und Wien mit Verzögerungen, Staus und Sperren rechnen. Grund dafür sind laut ARBÖ das „Nova Rock“, die „Regenbogenparade“, die „Dolomitenrundfahrt“ sowie der „SuperGiroDolomiti“.

Von Donnerstag, 11.06., bis Sonntag, 14.06., findet auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf im Burgenland zum 19. Mal das „Nova Rock Festival“ statt. Zu den Headlinern zählen „Volbeat“, „The Cure“, „Iron Maiden“ und „Bring Me The Horizon“. Zusätzlich stehen unter anderem „The Offspring“, „Bad Omens“, „Sabaton“, „Papa Roach“, „Architects“, „A Perfect Circle“ sowie „Trivium“ auf den drei Bühnen. Erwartet werden rund 220.000 Festivalgäste. Viele davon werden die Anreise mit einem motorisierten Fahrzeug wählen. Daher scheinen Staus und lange Verzögerungen fast unausweichlich. Die stärksten Verzögerungen sind erfahrungsgemäß am Mittwoch, 10.06., auf der Ostautobahn (A4), besonders im Bereich der Abfahrt Nickelsdorf, sowie auf der Budapester Straße (B10) zu erwarten. Bei sehr starkem Andrang kann es auch im Bereich Mönchhof und auf den Zufahrten rund um Nickelsdorf zu Rückstaus kommen. Der ARBÖ empfiehlt, sich rechtzeitig einzuordnen, abrupte Spurwechsel vor den Abfahrten zu vermeiden und den Anweisungen von Polizei, Securities und Lotsendiensten Folge zu leisten.

Auch bei der Rückreise, ins besonders in der Nacht von Sonntag auf Montag sowie am Montagvormittag, sind Verzögerungen auf der Ostautobahn (A4), der Budapester Straße (B10) und im Bereich der Festivalparkplätze wahrscheinlich. Wer Festivalbesucher:innen bringt oder abholt, sollte die vorgesehenen Bring- und Abholzonen beziehungsweise Shuttleangebote nutzen. Empfehlenswert sind außerdem Busshuttles aus Wien, die Anreise mit der Bahn bis Nickelsdorf sowie Shuttlebusse zum Festivalgelände. Die ÖBB bieten von Mittwoch, 10.06., bis Montag, 15.06., Verbindungen an. Auch Busshuttles von Wien, aus dem Burgenland und vom Bahnhof Nickelsdorf zum Festivalgelände und retour werden angeboten.

Zwtl.: Regenbogenparade bringt Sperren am Ring und Franz-Josefs-Kai

Am Samstag, 13.06., zieht die Regenbogenparade zum 30. Mal über die Wiener Ringstraße. Die teilnehmenden Gruppen sammeln sich ab 09:30 Uhr zwischen Rathausplatz, Burgtheater und Franz-Josefs-Kai, der Start ist für 12:00 Uhr vorgesehen. Die Route führt entgegen der Fahrtrichtung über den Ring und den Franz-Josefs-Kai zurück Richtung Rathausplatz. Erwartet werden rund 300.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie Besucherinnen und Besucher.

Bereits ab etwa 08:00 Uhr wird der Ring zwischen Oper und Franz-Josefs-Kai gesperrt, so die ARBÖ-Verkehrsexperten. Ab dem Start der Parade sind auch weitere Abschnitte des Rings sowie der Franz-Josefs-Kai zeitweise nicht befahrbar.

Besonders staugefährdet sind die ehemalige Zweierlinie mit Museumstraße, Landesgerichtsstraße und Universitätsstraße, die Obere Donaustraße, Untere Donaustraße, Roßauer Lände, Praterstraße, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Wiedner Hauptstraße, Rechte Wienzeile, Burggasse, Lerchenfelder Straße, Josefstädter Straße, Währinger Straße sowie der Gürtel.

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel im Bereich Ring und Innenstadt können betroffen sein. Vor allem Straßenbahnlinien auf oder nahe der Ringstraße sowie innerstädtische Buslinien können kurzgeführt, umgeleitet oder zeitweise eingestellt werden. Der ARBÖ empfiehlt, vor Fahrtantritt die aktuellen Informationen der Wiener Linien, die WienMobil-App und die Anzeigen an den Haltestellen zu beachten. Für Wege in die Innenstadt sollten nach Möglichkeit U-Bahn-Linien und Fußwege außerhalb der unmittelbaren Sperrzone genutzt werden.

Zwtl.: „Dolomitenrundfahrt“ und „SuperGiroDolomiti“ mit Sperren im Süden

Am Sonntag, 14.06., stehen Lienz, Osttirol und Oberkärnten im Zeichen der 38. „Dolomitenradrundfahrt“ und des 11. „SuperGiroDolomiti“. Der SuperGiroDolomiti startet um 06:30 Uhr bei der RGO Arena in Lienz und führt über 218 Kilometer sowie 5.060 Höhenmeter. Die klassische Dolomitenradrundfahrt startet um 09:30 Uhr und führt über 112 Kilometer sowie 1.870 Höhenmeter rund um die Lienzer Dolomiten. Erwartet werden etwa 1.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die Verkehrsmaßnahmen betreffen vor allem die Drautal Straße (B100), die Plöckenpass Straße (B110) und die Gailtal Straße (B111) im Bereich Oberdrauburg, Kötschach-Mauthen, Plöckenpass und Lesachtal.

Für den SuperGiroDolomiti ist die Drautal Straße (B100) von der Landesgrenze Osttirol/Kärnten bis zur Kreuzung mit der Plöckenpass Straße (B110) im Ortsgebiet von Oberdrauburg voraussichtlich von 06:40 Uhr bis etwa 07:15 Uhr gesperrt. Die Plöckenpass Straße (B110) ist zwischen Oberdrauburg und Kötschach-Mauthen von 06:40 Uhr bis etwa 08:00 Uhr betroffen, der Abschnitt von Mauthen bis zum Grenzübergang Plöckenpass von 07:15 Uhr bis 13:00 Uhr.

Für die Dolomitenradrundfahrt ist die Drautal Straße (B100) im genannten Abschnitt von 09:40 Uhr bis etwa 10:45 Uhr nicht befahrbar. Die Plöckenpass Straße (B110) ist von Oberdrauburg in Richtung Kötschach-Mauthen bis zur Kreuzung mit der Gailtal Straße (B111) von 09:40 Uhr bis etwa 11:15 Uhr gesperrt. Zusätzlich ist die Gailtal Straße (B111) im Abschnitt Lesachtal von der Lesachtalkreuzung in Kötschach-Mauthen bis zur Landesgrenze Tirol von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr betroffen.

Der ARBÖ empfiehlt, nicht notwendige Fahrten über Oberdrauburg, Kötschach-Mauthen, das Lesachtal und den Plöckenpass während der Sperrzeiten zu vermeiden. Wer in der Region unterwegs sein muss, sollte vor allem am Vormittag deutlich mehr Zeit einplanen, lokale Umleitungen beachten und den Anweisungen der Exekutive Folge leisten.

„Wer zu einem der Großevents unterwegs ist, sollte sich rechtzeitig über Sperren und Zufahrten informieren, ausreichend Zeit einplanen und nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel oder Shuttleangebote nutzen“, so der ARBÖ-Informationsdienst. Aktuelle ARBÖ-Verkehrsinformationen gibt es auf www.arboe.at, im ORF-Teletext auf Seite 431 sowie über die ARBÖ-Hotline unter 050/123-123.

(Schluss)