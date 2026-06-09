ARBÖ: „Linkin Park“, „3x3-Basketball“ und Stadthallen-Shows bringen Staus im Abend- und Wochenendverkehr

Wien (OTS) -

Am Dienstag, 09.06., und in den kommenden Tagen müssen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in Wien mit Verzögerungen und Staus rechnen. Grund dafür sind laut ARBÖ die Großveranstaltungen „Linkin Park“-Konzert im Ernst-Happel-Stadion, „3x3-Basketball“ am Heumarkt sowie „Zucchero“ und „CAVALLUNA“ in der Wiener Stadthalle.

Am Dienstag, 09.06., gastiert Linkin Park ab 18:30 Uhr im Rahmen der „From Zero World Tour“ im Ernst-Happel-Stadion. Erwartet werden rund 60.000 Besucherinnen und Besucher. Da die Anreise in den Abendverkehr fällt, rechnet der ARBÖ bereits ab etwa 16:00 Uhr mit starken Verzögerungen rund um das Stadion. Besonders staugefährdet sind die Südosttangente (A23) im Bereich zwischen der Hanssonkurve und dem Knoten Kaisermühlen, speziell vor den Ausfahrten Handelskai und Knoten Prater, der Handelskai, die Ausstellungsstraße, die Vorgartenstraße, die Engerthstraße, die Schüttelstraße, die Meiereistraße, die Stadionallee sowie der Bereich rund um den Praterstern. Zusätzlich sind im Prater wegen der Arbeiten zur Verlängerung der Straßenbahnlinie 18 Verkehrsänderungen und Sperren im Bereich Stadionallee/Meiereistraße zu beachten. Der ARBÖ empfiehlt, mit der U2 bis zur Station „Stadion“ anzureisen und den unmittelbaren Stadionbereich mit dem Auto zu meiden.

Zwtl.: „3x3-Basketball“ sorgt für Verzögerungen rund um den Heumarkt

Von Freitag, 12.06., bis Sonntag, 14.06., findet am Heumarkt beim Wiener Eislauf-Verein das Basketball-Turnier „3x3 Vienna presented by win2day“ statt. Dabei handelt es sich um ein Event der FIBA 3x3 World Tour und der Women’s Series, ergänzt um weitere Bewerbe wie Nachwuchs- und Rollstuhl-Basketball. Der Court fasst rund 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, insgesamt werden über das Wochenende mehr als 30.000 Fans erwartet.

Rund um den Heumarkt, die Lothringerstraße, den Stadtpark, die Johannesgasse, den Schwarzenbergplatz, den Ring, den Karlsplatz, den Rennweg, die Invalidenstraße und die Landstraßer Hauptstraße kann es wegen des Besucherandrangs, der Fan-Bereiche und des Fußgängerverkehrs zu langen Verzögerungen und Staus kommen. Der ARBÖ rät zur Anreise mit der U4 bis „Stadtpark“ oder über den Karlsplatz mit U1, U2 und U4. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten den Bereich nach Möglichkeit großräumig umfahren.

Zwtl.: „Zucchero“ und „CAVALLUNA“ füllen die Wiener Stadthalle

Auch rund um die Wiener Stadthalle ist in den kommenden Tagen mit starkem Besucheraufkommen zu rechnen. Am Donnerstag, 11.06., tritt „Zucchero“ in der Halle D auf. Das Konzert läuft unter dem Titel „Overdose d’amore GOLD Tour“. Einlass ist ab 18:30 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Am Samstag, 13.06., und Sonntag, 14.06., gastiert „CAVALLUNA“ mit der Show „Tor zur Anderswelt“ ebenfalls in der Halle D. Die Vorstellungen beginnen am Samstag um 14:00 Uhr und 19:00 Uhr sowie am Sonntag um 13:00 Uhr. Zu allen Veranstaltungen wird die größte Veranstaltungshalle Österreichs mit tausenden Besucher:innen gefüllt sein.

Der ARBÖ erwartet längere Verzögerungen im Bereich Gürtel, Linke Wienzeile, Rechte Wienzeile, Gablenzgasse, Märzstraße, Hütteldorfer Straße, Burggasse, Neubaugürtel, Felberstraße, Vogelweidplatz und Urban-Loritz-Platz. Parkplätze im Umfeld der Stadthalle sind erfahrungsgemäß rasch ausgelastet. Als Alternativen bieten sich unter anderem die Stadthallengarage, die Garage Lugner City, die Garage am Westbahnhof sowie die Märzparkgarage an. Zu beachten ist außerdem die Wiener Kurzparkzonenregelung, die werktags grundsätzlich von 09:00 bis 22:00 Uhr gilt. Am Wochenende ist zudem auf Anwohnerparken im Umfeld der Stadthalle zu achten.

Der ARBÖ empfiehlt für alle Stadthallen-Veranstaltungen die Anreise mit U6, U3, den Straßenbahnlinien 6, 18 und 49 sowie der Buslinie 48A. Wer mit dem Auto kommt, sollte frühzeitig anreisen und Staus sowie Verzögerungen bei der Parkplatzsuche einplanen.

Aktuelle ARBÖ-Verkehrsinformationen gibt es auf www.arboe.at, im ORF-Teletext auf Seite 431 sowie über die ARBÖ-Hotline unter 050/123-123.

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