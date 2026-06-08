NEOS: Wir müssen Österreich aus den Klauen der Bürokratie befreien

Wien (OTS) -

„Der Wunsch nach Entbürokratisierung war in der Bevölkerung und bei den Unternehmen nie größer. Sepp Schellhorn betont als Staatssekretär für Deregulierung regelmäßig, dass wir absolut keinen Mangel an Ideen zur Entbürokratisierung haben, sondern lediglich an der Geschwindigkeit der Umsetzung arbeiten müssen. Mit dem ersten Entbürokratisierungspaket von Sepp Schellhorn sind im vergangenen Jahr mehr als 100 Maßnahmen vorgelegt und im Ministerrat beschlossen worden. Parallel dazu gibt es bereits viele weitere neue Vorschläge, die fix und fertig ausgearbeitet und eingebracht sind. Und die Bürgerinnen und Bürger melden weiterhin Ideen bei Sepp Schellhorn und seinem Team ein“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos zur Debatte um die Umsetzung von Deregulierungsmaßnahmen.

Hoyos appelliert daher an alle, echten Tatendrang bei der Entbürokratisierung zu leben: „Es ist den Menschen herzlich egal, wer unter Verordnungen und Gesetzen zur Entlastung unterschreibt, es geht einzig und allein darum, dass die Menschen endlich entlastet werden. Jegliche Verzögerungen bei der Deregulierung schaden deshalb Land, Menschen und Politik zugleich. Unser Ziel ist es, Österreich aus den Klauen der Bürokratie zu befreien und schneller, einfacher sowie wettbewerbsfähiger zu machen. Das ist die Verantwortung der gesamten Bundesregierung, die wir als NEOS sehr ernst nehmen.“ Und er fügt an: „Die Maßnahmen dazu liegen haufenweise vor.“